Abbas Mahamat Tolli dans le top 25 des acteurs les plus influents de l’industrie pour 2021

Le tchadien Abba Mahamat Tolli, actuel gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), figure sur la liste des 25 principaux acteurs les plus influents de l’industrie de l’énergie pour 2021, selon le classement dévoilé lundi par la Chambre africaine de l'énergie.



Faisant partie de son rapport Africa Energy Outlook 2021, la liste dresse le profil des personnes clés qui devraient avoir un impact significatif sur l'industrie en Afrique en 2021.



Le président du Nigéria Buhari et quatre autres Nigérians figurent notamment sur la liste. L'on note également la présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo.



La liste comprend des personnalités éminentes des secteurs pétrolier, gazier et électrique en Afrique, telles que Rebecca Miano, PDG de Kenya Electricity Generating Company PLC; Bernard Looney, PDG de BP; Gwede Mantashe, Ministre des ressources minérales et de l'énergie, Afrique du Sud et le Prince Abdulaziz bin Salman, ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales, qui joue un rôle clé au sein de l'Opep, pour n'en nommer que quelques-uns.



La liste diversifiée met en évidence des personnes clés qui contribueront de manière significative à façonner l'économie énergétique du continent en 2021 par le biais de projets et d'initiatives spécifiques dans lesquels elles sont impliquées.



La Chambre africaine de l'énergie "salue et applaudit les hommes et les femmes qui continuent à jouer un rôle déterminant dans la croissance et le développement du secteur énergétique africain".