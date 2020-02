Abéché - Foot : choc très attendu dimanche entre le leader RFC et son dauphin Aigle FC

TCHAD - Pour le compte de la 14ème journée (retour) du championnat d'Abeché, Renaissance FC, premier avec 4 points d'avance sur son dauphin devrait conserver son statut de leader, alors que FC Aigle n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour creuser l'écart et espérer un faux pas de Renaissance.



Un duel au sommet décisif pour la suite du championnat et pour lequel le public abéchois est impatient d'attendre.



Si Renaissance FC s'impose, ça serait presque fini pour Aigle car une victoire des rouges et verts distancera Aigle de 7 unités à 4 journées de la fin du championnat.



Le coup d'envoi du match est fixé à 15h00 au terrain du centre.