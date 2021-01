Abéché : le ministère de la Femme assiste des orphelins et appuie l'autonomisation

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, accompagnée de ses collègues de la Justice et des Postes, a assisté lundi à une double cérémonie : la remise de matériel aux enfants de l'orphelinat Bakane al-Salam ainsi qu'une remise des matériaux aux femmes pour la culture maraîchère (groupes électrogènes et arrosoirs).



Des matelas, moustiquaires imprégnées et couvertures ont été distribués aux enfants de l'orphelinat.



La ministre Amina Priscille Longoh s'est félicitée des activités de l'orphelinat qui protège et encadre ces jeunes. S'adressant aux femmes, la ministre les a invité à jouer leur rôle dans la paix.



Elle a également évoqué les préoccupations liées au mariage précoce, la scolarisation des enfants et des filles.



Des femmes ayant suivi la formation en culture maraîchère ont reçu chacune une attestation, marquant la fin de la cérémonie.