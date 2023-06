Abidjan : le président de la HAMA représentera le Tchad à un colloque international sur les régulateurs de l'audiovisuel

Identifier les stratégies de régulation des plateformes numériques de contenus audiovisuels ;

Définir un cadre réglementaire minimal pour la régulation des contenus audiovisuels diffusés par les plateformes numériques, au niveau de l'espace UEMOA et de la Guinée ;

Mettre en place un cadre de coopération avec les plateformes numériques de contenus audiovisuels.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la Plateforme des Régulateurs des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, et est organisé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), l'organe ivoirien de régulation de la communication.Le colloque réunira non seulement les présidents des institutions de régulation de la Plateforme des Régulateurs de l'Audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, mais aussi des régulateurs d'autres pays, ainsi que des experts nationaux et internationaux du secteur de la communication audiovisuelle.Le Tchad, qui est un invité spécial, sera représenté lors de cette rencontre internationale par le Président de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA), M. Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, actuellement à Abidjan. Il sera également l'un des modérateurs des thèmes abordés dans le programme de ce colloque international, qui vise à :Cet événement constitue une occasion unique pour les régulateurs de l'audiovisuel de partager leurs expériences, d'échanger des bonnes pratiques et de développer une approche commune face aux défis posés par les plateformes numériques dans le domaine de la communication audiovisuelle. La participation du Tchad en tant qu'invité spécial témoigne de l'importance accordée à ce sujet et de l'engagement du pays à promouvoir une régulation efficace et adaptée aux nouvelles réalités médiatiques.