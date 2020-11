Accor Moyen-Orient et Afrique s’agrandit et inclus l’Inde et la Turquie

Accor (www.group.Accor.com), leader mondial de l’hôtellerie, vient d’ajouter l’Inde et la Turquie à sa région Moyen-Orient et Afrique. La nouvelle région comprendra désormais un portefeuille de plus de 84 000 chambres réparties dans 400 hôtels.

Avec le portefeuille de marques le plus dynamique de l’industrie, couvrant tous les segments du marché de l’économie au luxe et comprenant des concepts de style de vie innovants, des résidences de marque et des modèles de séjour longue durée, le Groupe joue un rôle primordial dans le paysage hôtelier.

Cette expansion régionale apporte un pipeline accru de plus de 112 hôtels, dont l’ouverture est prévue dans les 24 prochains mois, ce qui porte le nombre total de clés à près de 110 000 chambres, ce qui en fait le plus grand opérateur hôtelier international de la région.

Hotels & Cles Moyen-orient AFRIQUE TURQUIE INDE actuel 135 (38,596) 165 (26,531) 54 (12,058) 52 (9,934 ) PIPELINE (24 MOIS) 34 (10,182) 61 (12,596) 13 (2,131) 7 (1,058)

« Notre portefeuille de plus de 35 marques dans l’ensemble du marché – économie, moyenne échelle, haut de gamme et luxe – est un catalyseur de croissance dans la région, ce qui signifie que nous disposons d’une gamme d’options d’accueil pour chaque projet dans chaque destination. » a déclaré Mark Willis, PDG du groupe Accor Turquie, Inde, Moyen-Orient et Afrique.

Il ajoute : « L’ajout de la Turquie et de l’Inde à notre région déjà diversifiée signifie que nous serons en mesure de consolider les relations et le travail qui ont été accomplis au fil des ans et de les centraliser dans un effort collectif. C’est dans un mouvement stratégique mais naturel que nous intégrons l’Inde et la Turquie à notre portefeuille avec des plans à long terme en vue pour l’avenir de la région. »

Le portefeuille du groupe en Inde compte quelques-unes des principales marques hôtelières moyennes et économiques d’Accor, comme ibis et Novotel, mais aussi dans le segment du luxe, l’emblématique Fairmont Jaipur et le Sofitel BKC à Mumbai. Au début de l’année 2021, le groupe introduira la marque Raffles dans le pays avec le premier Raffles à Udaipur. La propriété sera située dans l’état occidental du Rajasthan, également connu comme la « Venise de l’Est » et célèbre pour ses lacs, temples et palais.

Le développement d’Accor en Inde a évolué stratégiquement pour situer ses hotels dans les villes les plus recherchées, les pôles d’affaires et les attractions touristiques. A Mumbai, les voyageurs peuvent choisir de séjourner au sein de l’emblématique Sofitel Mumbai BKC Hotel et se retrouver immergés dans le luxe d’un 5 étoiles, célébrant un mélange parfait d’un mode de vie à la française et de l’hospitalité chaleureuse indienne. Stratégiquement situé dans le quartier central des affaires de la ville – Le Complexe Bandra Kurla, le Sofitel Mumbai est conçu spécialement pour les voyageurs du monde entier, offrant des expériences variées dans la cuisine, le divertissement et la détente. Pendant leur séjour, les clients pourront savourer un repas traditionnel au restaurant Jyran ou au Pondichery Café pour déguster les meilleurs délices de la cuisine du monde.

À New Delhi, les voyageurs d’affaires peuvent choisir de séjourner dans trois des établissements Accor stratégiquement situés à proximité de l’aéroport international de Delhi. Au Pullman New Delhi Aerocity, les clients se trouveront à seulement 200 mètres de la station de métro Delhi Aerocity et seront immergés dans un hôtel avec six restaurants et bars, un spa à service complet et un salon, ainsi qu’une piscine extérieure. Le Novotel New Delhi Aerocity est situé à proximité des centres d’affaires de Gurgaon, de New Delhi et de Cyber City. L’ibis New Delhi Aerocity est un hôtel économique qui promet modernité, confort et service au meilleur prix. Accor est le plus grand opérateur hôtelier du quartier d’Aerocity.

Pour les familles voyageant en Inde et en quête d’aventure, le Novotel Imagicaa Khopoli offre des installations haut de gamme et un emplacement stratégique à côté du parc d’attractions Imagicaa, le plus reconnu d’Inde. L’hôtel dispose de 287 chambres, de quatre points de restauration, de salle de réunions ainsi que d’une grande salle de bal.

L’intégration de l’Inde dans notre région est une excellente occasion de contribuer au développement stratégique du groupe dans le pays, plus particulièrement avec l’expansion de notre portefeuille luxe. Avec l’introduction de marques telles que Raffles, Fairmont et Swissotel dans le pipeline s’ajoutant au riche patrimoine culturel et historique offert par le pays, les voyageurs trouveront certainement leur bonheur en voyageant pour le plaisir ou les affaires", a commenté Mark Willis, PDG Turquie, Inde, Moyen-Orient et Afrique.

En Turquie, Accor cherche à renforcer son portefeuille existant de 54 propriétés dans le pays avec 10 hôtels en pipeline. En voyage en Turquie, les clients peuvent choisir parmi les établissements stratégiquement situés à travers le pays, y compris Rixos Premium Belek, situé sur la rive magnifique de la mer Méditerranée où il est possible de se détendre au bord de la piscine ou découvrir les beautés rurales des montagnes Tauras, ruines antiques et des parcs nationaux.

A Istanbul, les clients peuvent choisir de séjourner au luxueux Raffles Istanbul situé au centre Zorlu pour profiter du shopping exclusif ou à l’emblématique Swissôtel Istanbul The Bosphorus, situé dans le centre d’Istanbul sur les bancs du Bosphore avec la promesse d’une expérience inoubliable.

Depuis 2017, Accor a pour priorité de collaborer avec Rixos pour saisir de nouvelles opportunités afin de renforcer son empreinte au Moyen-Orient et dans la région. Avec l’intégration de la Turquie, la région verra l’ajout de 11 propriétés Rixos à son empreinte, qui compte déjà 8 hôtels et stations balnéaires à travers les Emirats Arabes Unis et l’Egypte.

« Nous avons vu la Turquie devenir une destination de plus en plus populaire pour les résidents et les citoyens des Emirats Arabes Unis, ainsi que pour d’autres ressortissants du Golfe », a déclaré Mark Willis. La proximité du pays, ainsi que les formalités simples de visa d’entrées, incitent aux voyages internes et externes dans la région. »

Alors qu’Accor continue d’accueillir ses clients dans ses hôtels en Inde, en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique, la priorité du groupe reste la sécurité des clients et des collaborateurs. Dans cette optique, le programme ALLSAFE continue d’être mis en œuvre dans l’ensemble de la région avec un nombre considérable d’établissements certifiés ALLSAFE de 70 % à ce jour et l’objectif d’atteindre la certification à 100 % d’ici la fin de 2020.

Pour en savoir plus sur le programme ALLSAFE cliquez ici (https://bit.ly/3m9zkMl).

Contacts presse :

Sarah Fernandez

Directrice de la Communication et Relations Publiques

T. +971 56 544 8997

Sarah.fernandez@accor.com

