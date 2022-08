Accord de Doha : "Tchad D'abord" salue la bonne volonté des politico-militaires

La plateforme "Tchad D'abord" a salué ce 8 août la signature de l'accord de paix de Doha avec les politico-militaires. Pour Mahamat Saleh Moussa, coordonnateur de la plateforme et Fatma Abdraman, trésorière, les politico-militaires ont répondu activement au désir de consolidation de la paix et de l'unité nationale.



Tchad D'abord remercie le président du Conseil militaire de transition (CMT) pour sa politique de main tendue qui vient de porter ses fruits.



Tchad D'abord regroupe 69 associations et sera présent au rendez-vous du dialogue national à travers un représentant.