Accord de Doha : "un développement significatif dans la période de transition du Tchad" (États-Unis)

Ils se félicitent de cette étape vers la réconciliation au Tchad. "Nous reconnaissons le rôle du gouvernement du Qatar, du gouvernement de transition tchadien et des voix politico-militaires dans ce processus, et nous encourageons tous les groupes tchadiens à s'associer pour assurer la paix, la prospérité et la stabilité", affirme Ned Price, porte-parole du département d’État.



"Cet accord de paix est un développement significatif dans la période de transition du Tchad. Les États-Unis sont aux côtés du Tchad alors qu'il coordonne un dialogue national, révise sa constitution et organise des élections libres et équitables d'un gouvernement dirigé par des civils, qui se tiendront dans les délais prévus, ce qui reflétera la volonté du peuple et sera conforme aux principes énoncés dans le communiqué de l'Union africaine de mai 2021", ajoute le porte-parole du département d’État.



Le gouvernement des États-Unis "est aux côtés du peuple tchadien. Que la prochaine génération de dirigeants s'appuie sur les forces de toutes les voix pour promouvoir une paix durable. Nous partageons l'optimisme d'un avenir brillant, qui respecte la dignité de tous les Tchadiens, et qui permet la prospérité pour les générations à venir".