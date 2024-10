Accord de coopération militaire entre la RCA, le Tchad et la RDC : Réactions de la société civile centrafriaine

Lors de la 15ème session de la Grande Commission Mixte entre le Tchad et la RCA, qui s'est tenue à Bangui les 21 et 22 octobre, quatre projets d'accords ont été signés. Parmi eux figurent un projet d’accord sur les consultations politiques régulières et le règlement des conflits. Un projet d’accord en matière de sécurité, signé par les ministres des Affaires Étrangères des deux pays. Ces accords s'inscrivent dans la vision du président Touadéra de renforcer la sécurité nationale et régionale.



Création de Forces Conjointes

Une conférence de presse, organisée le 25 octobre, a permis d'aborder la création de forces conjointes pour protéger les frontières communes. Les principaux intervenants, dont Euloge Koï Doctrouvé (Synergie centrafricaine), Pott Madéndama-Endzia (mouvement Azimut) et Mboutou Eric Christian (Maboko Na Maboko Na Touadera), ont souligné l'importance de cet accord pour la paix et la stabilité régionale.



Engagements et Objectifs

Les accords réaffirment l'engagement des pays signataires à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité. Ils reposent sur des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Les parties se sont engagées à former des forces de défense et de sécurité communes pour contrôler les frontières et à dissuader les militants qui pourraient mener des activités armées depuis les camps de réfugiés.



Accord avec la RDC

En parallèle, un accord de coopération militaire a également été signé le 18 octobre entre le ministre de la Défense de la RCA, Claude Rameaux Bireau, et le vice-premier ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Mwadiamvita, à Kinshasa. Cet accord prévoit le renforcement de la coopération militaire, le partage d'informations et le développement de stratégies pour sécuriser les frontières.



Ces initiatives sont essentielles pour la sécurisation de la population centrafricaine et la stabilité de la région d'Afrique centrale.