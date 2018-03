Accord sur la zone de libre-échange de l'UA : un million de dollars US engagé sur les actions de sensibilisation

Kigali, le 21 mars 2018 - A l’occasion du Forum d’affaires ZLEC, l’Union africaine et l’Initiative AfroChampions viennent de rendre publique leur feuille de route pour la promotion de la zone de libre échange continentale africaine. L’Initiative AfroChampions devient dès lors la plateforme officielle d’échange entre le secteur privé africain et les responsables de l’Union africaine, et notamment son département en charge du Commerce et de l’Industrie. Diverses actions de sensibilisation seront menées par l’Initiative AfroChampions, qui annonce mettre à disposition de cette campagne d’information un budget d’un million de dollars US.



Cette campagne sera structurée autour de 4 chantiers



1. Le dialogue public-privé autour de la ZLEC, afin de favoriser une mise en œuvre fluide et efficace de cet accord pour l’ensemble des pays et des acteurs économiques du continent. Dans ce cadre, des représentants de l’Union africaine participeront notamment à une série de rencontres thématiques avec les communautés d’affaires locales durant le mois d’avril 2018, afin de recueillir les questions et préoccupations au sujet de l’accord sur la ZLEC. Ces échanges seront orientés sur les sujets concrets intéressant les entreprises, tels que les barrières tarifaires et non tarifaires, les règles d’origine, la libre circulation des capitaux et des travailleurs, les procédures de dédouanement, ou encore la reconnaissance mutuelle des produits et leur traçabilité.

2. La recherche et le partage d’informations permettant à l’Union africaine d’affiner ses politiques à destination du secteur privé. Le centre de recherche de l’Initiative AfroChampions, va ainsi partager ses travaux sur les investissements intra-africains, le commerce et les multinationales africaines afin de nourrir les réflexions de l’UA et ses actions.

3. La promotion des échanges intra-africains en matière de commerce et d’investissements, en collaboration avec l’Afreximbank. L’Union africaine et l’Initiative AfroChampions prévoient notamment de travailler à l’organisation de réunions régulières régionales dédiées à la mise en lumière de gros projets économiques susceptibles d’impacter simultanément plusieurs pays.

4. Le dialogue avec la société civile. Convaincue que la libre circulation des personnes est la clé du succès de la ZLEC à terme, l’Initiative AfroChampions vient aussi de lancer la campagne AfricaPassportNow! qui consiste en une pétition à signer en ligne pour accélérer la création d’un passeport africain unique, accessible à chaque africain et chaque africaine.



« L’Union africaine et l’Initiative AfroChampions se sont donné la même mission de développer l’Afrique », a indiqué Son Excellence Monsieur Albert Muchanga lors de la signature du Memorandum of Understanding. « Notre collaboration va donner des résultats concrets. Je me réjouis de travailler aux côtés de ces leaders qui nous feront bénéficier de leur riche expérience afin de faire de la libre circulation des biens, des services et des investissements une réalité et une chance pour tous les africains. »



« Au sein de l’Initiative AfroChampions, nous sommes heureux de constater que les décideurs publics sont aussi conscients que les décideurs privés de l’urgence de mettre en place la zone de libre échange continentale», a, pour sa part, déclaré Ali Mufuruki, PDG du Groupe Infotech Investments, et Vice-président du Club AfroChampions pour l’Afrique de l’Est. « Nous représentons des entrepreneurs qui souhaitent s’engager pour faire de la ZLEC l’instrument d’une croissance partagée, capable de renforcer les savoir-faire africains, de créer des chaînes de valeurs régionales, et de faciliter le déploiement des innovations africaines sur tout le continent ».