Adago Yacouba : "nous ne cesserons jamais de demander aux tchadiens de s'unir"

Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Adago Yacouba, s'exprime sur Alwihda Info à l'occasion de la célébration en différé le 12 août du 59ème anniversaire de la fête de l'indépendance à Moundou.



Adago Yacouba a exprimé sa joie et sa satisfaction, indiquant qu'à travers l'indépendance, "les enfants du Tchad ont pris la décision de la direction de leur patrie".



"Nous avons traversé beaucoup de chemins pour arriver à nos jours. Nous avons eu beaucoup de turbulences, beaucoup de difficultés. Dieu merci, grâce au chef de l'Etat et au gouvernement, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes unis, soudés, nous portons le même langage, mais c'est tout à fait normal que dans une famille, il peut y avoir de temps en temps des frictions et des problèmes. Mais l'essentiel est là, les tchadiens sont indépendants, ils sont souverains, ils prennent la décision eux-mêmes des destinées de leur patrie", a indiqué le gouverneur.



Adago Yacouba a souhaité une bonne fête à tous les tchadiens, dans la joie, la tranquillité et la paix. "Nous ne cesserons jamais de demander aux tchadiens de s'unir (pour) qu'il y ait une bonne cohésion. Notre dénominateur commun c'est le Tchad, avant tout c'est le territoire que nous devons voir", a-t-il indiqué.



S'adressant à la population du Logone Occidental, il a souhaité la paix et la prospérité économique dans la province. "Nous faisons des répétitions toujours, nous demandons à la population du Logone occidental de voir ce qui nous unit, ce qui peut développer notre région. Le développement de cette région ne peut se passer que par la paix, par la cohésion entre les enfants de la région. Nous souhaitons que cette région soit prospère, c'est une région agricole, d'élevage. Nous faisons le maximum pour les tchadiens puissent vivre dans la paix et la tranquillité", a conclu le gouverneur de la province du Logone Occidental, Adago Yacouba.