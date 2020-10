Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 954ème réunion tenue le 9 octobre 2020, sur la situation au Mali,

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note de l’allocution d’ouverture faite par le Représentant permanent de la République arabe d'Égypte auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois d'octobre 2020, Ambassadeur Osama Abdelkhalik, de l’allocution faite par le Président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, ainsi que de la présentation faite par le Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, Ambassadeur Smail Chergui; et prenant également note de la déclaration faite par Ambassadeur Amma A. Twum-Amoah, Représentant permanent de la République du Ghana auprès de l'Union africaine, en sa qualité de Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

Source : /fr/article/adopte-par-le-conseil-de-paix-et-de-se...