Aéroports de Dubaï et ITP Media Group Lancent une Marque de Média Révolutionnaire

Pour une première mondiale, les Aéroports de Dubaï et ITP Media Group se sont associés pour lancer Time Out DXB, une nouvelle marque de médias ayant l'opportunité d’entrer en action avec les 90 millions de passagers qui transitent par le premier aéroport international du monde chaque année.



À partir de février 2018, les voyageurs passant par tous les terminaux de l’Aéroport International de Dubaï (DXB) auront accès en temps réel aux dernières offres de restaurations et de vente au détail, ainsi que d’autres expériences et activités de loisirs, via la nouvelle application et le magazine mensuel Time Out DXB. En téléchargeant l'application et utilisant le Wi-fi gratuit de l'aéroport, les passagers recevront des informations organisées en fonction de leur statut de voyage - et les utilisateurs seront en mesure de choisir entre les passagers en transit, les touristes et les résidents. Le magazine de 88 pages sera distribué gratuitement en langue anglaise dans tous les terminaux de l'aéroport.

Time Out DXB, la marque ultime de DXB et de la ville de Dubaï elle-même, braquera la lumière sur tout ; partant du concert le plus torride de la ville, passant par la nouvelle suite d'hôtel, jusqu’au dernier restaurant ouvert. Elle présentera également l’Aéroport International de Dubaï comme une « ville dans une ville ».



« Nous sommes en train de transformer l'expérience client de l'aéroport ; Le développement de la marque Time Out DXB est une nouvelle étape vers la redéfinition de la façon dont les gens expérimentent notre aéroport et la ville que nous appelons Notre Patrie. Grâce aux développements plus excitants dans l'aéroport au cours de l'année à venir, Time Out DXB aidera les passagers à naviguer à travers tout ce que nous proposons dans DXB, maintenant et dans l’avenir. La marque média Time Out est mondialement connue pour sa capacité à célébrer et à promouvoir les meilleures destinations du monde ; néanmoins, ajouter DXB aux côtés de New York, Londres et Sydney s’avère très intéressant », a déclaré Eugene Barry, Vice-Présidente Exécutive Commerciale dans les Aéroports de Dubaï.



Les deux plates-formes seront remplies de recommandations d'experts portant sur les options de restauration et de détente à l'aéroport, sur les bonnes affaires et sur les informations concernant le dernier concert de musicDXB ou l'exposition artDXB. Qu'il s'agisse de restaurants à emporter, de restaurants gastronomiques luxueux, de piscines, de spas, d'hôtels ou de zones de jeux pour enfants, d'expositions artistiques et même de pièces musicales, Dubaï International a quelque chose d’intéressant à offrir à tout le monde.



Ali Akawi, PDG d'ITP Media Group, a déclaré : « En présentant sa vision 2021 des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Émirats Arabes Unis et Souverain de Dubaï, nous met au défi de « travailler plus dur, être plus innovant ». Ce sont nos principes directeurs qui nous ont permis de développer une marque médiatique qui met vraiment en valeur une grande ville et un grand aéroport, en utilisant les dernières technologies pour enrichir l'expérience utilisateur. Time Out DXB est le résultat, qui, selon nous, inspirera des millions de personnes non seulement pour visiter Dubaï, mais comme nous, un jour l’appelleront Patrie. »

« Dubaï est une destination touristique et d'affaires de premier plan et l’Aéroport de Dubaï est une fenêtre donnant sur l'émirat, jouant un rôle essentiel dans la création de cette première impression et dans l’attraction des voyageurs en transit à Dubaï. Nous sommes prêts à être une destination incontournable pour les voyageurs. Ce partenariat nous aidera à atteindre notre objectif de 20 millions de touristes d'ici 2020, » a ajouté Issam Kazim, PDG de la société Corporation for Tourism and Commerce Marketing de Dubaï (DCTCM).





