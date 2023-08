Afflux massif de réfugiés soudanais : le Tchad redoute d'être débordé

Au Soudan, la guerre des généraux ne cesse de pousser des milliers de personnes à l'exil. Plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et au-delà des frontières dont plus de 740.000 réfugiés et un nombre croissant de rapatriés. Ces derniers ont fui le Soudan et sont arrivés dans des conditions éprouvantes dans les pays voisins, notamment au Tchad (329 117), en République centrafricaine (17 227), en Égypte (255 565), en Éthiopie (30 239) et au Soudan du Sud (17 079).



Parmi ces réfugiés qui ont trouvé refuge au Tchad voisin, l’on retrouve « des milliers de blessés et de traumatismes graves », selon le ministère tchadien de la santé publique et de la prévention (MSPP). Entre ces réfugiés qui se trouvent à l’est du Tchad, la majorité est composée de femmes et d’enfants de moins de 5 ans.



« La mortalité est élevée chez les enfants » à cause de la malnutrition aiguë et sévère ainsi que la rougeole. Avec la saison des pluies qui est en cours, les épidémies vont exploser, comme chaque année, dans un contexte de malnutrition aggravée.



Les évaluations faites par les autorités sanitaires tchadiennes ont montré qu’il y un manque criard de ressources financières et humaines, des fréquentes ruptures en médicaments essentiels dans les hôpitaux et des centres de santé débordés. Le ministère de la santé publique et de la prévention a aussi constaté une insuffisance des moyens de référence telle que d’ambulances médicalisées.



S’agissant du financement, les fonds sont arrivés au compte-gouttes. En juin dernier, l’ONU a estimé que quelque 214,1 millions de dollars [196 millions d’euros] sont ainsi demandés pour fournir une protection et une assistance vitales aux personnes déplacées de force au Tchad, dont 72,4 millions de dollars [66,2 millions d’euros] sont nécessaires pour la réponse d’urgence aux réfugiés fuyant le conflit au Soudan.



Malheureusement, les besoins du HCR pour le Tchad ne sont actuellement financés qu’à hauteur de [24 %], fait savoir le service de communication de l’agence du Tchad. Pour son plan national d’action juillet – décembre 2023, les autorités tchadiennes ont évalué qu’il faut $ 17 955 360. Le Tchad compte donc sur la compassion et la générosité de ses partenaires pour qu’ils se mobilisent afin de garantir une protection essentielle et une aide vitale à ces réfugiés.