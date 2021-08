Afghanistan : Kaboul entre les mains des Talibans

Les Talibans se sont emparés dimanche de Kaboul, la capitale d'Afghanistan, après la fuite du chef de l'État Ashraf Ghani et de la déroute des forces gouvernementales. Ceux qui dirigeaient l'Afghanistan entre 1996 et 2001 ont pris possession du Palais présidentiel où ils ont donné une interview en direct à la chaine Al Jazeera.



Les vols commerciaux ont été annulés à l'aéroport de Kaboul, ont annoncé les autorités aéroportuaires, en réaction à des scènes de chaos. Des milliers de civils se sont amassés depuis hier à l'aéroport pour tenter de quitter le pays. Les forces américaines, présentes pour sécuriser l'aéroport, ont dû faire usage de tirs de sommation pour contenir la foule.



Le conflit en Afghanistan s'est intensifié au cours des dernières semaines. Plus de 1.000 personnes ont été tuées ou blessées à la suite d'attaques aveugles contre des civils, notamment dans les provinces de Helmand, Kandahar et Herat, au cours du seul mois écoulé.



Vendredi, le Secrétaire général de l’ONU a affirmé que le moment est venu d'arrêter l'offensive, d'entamer des négociations sérieuses et d'éviter une guerre civile prolongée ou l'isolement de l'Afghanistan.



Selon, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), plus de 18 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. 4 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Environ 400.000 personnes ont quitté leur foyer pour chercher refuge, dont plus de la moitié sont des enfants.