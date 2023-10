Afghanistan: plus de 2.000 morts après un séisme de magnitude 6,3

Plus de 2 000 personnes ont péri dans un violent séisme qui a frappé samedi 7 octobre 2023 l'ouest de l'Afghanistan, provoquant d'énormes dégâts, selon un nouveau bilan officiel communiqué dimanche par les autorités afghanes.



Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l'Information et de la Culture, a déclaré que le bilan des victimes du tremblement de terre d'Herat était plus élevé que ce qui avait été initialement annoncé. Environ six villages ont été détruits et des centaines de civils ont été ensevelis sous les décombres, a-t-il indiqué, appelant à une aide urgente.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins douze villages de la province d'Hérat. Au total, 4 200 personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par le séisme, selon la même source.



Samedi, l'OMS a averti que « le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de secours se poursuivent ».