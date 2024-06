Afreximbank décaisse 40 millions de dollars US pour soutenir l’acquisition d’Union Bank UK par Fidelity Bank

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé le décaissement, au titre de d’une facilité d’investissement intra-africaine, de 40 millions de dollars US en faveur de Fidelity Bank Nigeria Plc (« Fidelity ») pour soutenir l’acquisition et la recapitalisation de Union Bank UK par Fidelity Bank dans le cadre de son programme d’expansion internationale.



Il convient de souligner que cette facilité a été accordée en deux tranches de 20 millions de dollars US chacune. La première tranche a permis à Fidelity de refinancer en partie l'acquisition d'une participation de 100 % dans Union Bank UK, tandis que la seconde tranche a servi à soutenir sa recapitalisation par l'injection de capitaux supplémentaires dans la banque acquise, conformément à l'approbation de l'autorité de régulation du Royaume-Uni.



Grâce à cette acquisition, Fidelity Bank est en mesure de créer une nouvelle institution financière panafricaine capable de fournir des services de banque correspondante et de banque offshore aux banques africaines et de répondre aux besoins bancaires des Africains de la diaspora.



Commentant la transaction, Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge de la Banque du commerce intra-africain et de développement des exportations, a fait remarquer que le décaissement au titre de cette facilité faisait partie des efforts déployés par Afreximbank pour promouvoir le contrôle et la propriété des capitaux africains tout en améliorant le commerce et les investissements intra-africains.



« L’acquisition par Fidelity Bank d’Union Bank UK est alignée sur la facilité d’investissement intra-africaine d’Afreximbank. Il s'agit d'une étape importante pour les deux institutions, qui renforce la propriété et le contrôle africains dans le paysage financier mondial », a déclaré Mme Awani. « En soutenant cette transaction stratégique, nous renforçons non seulement le secteur bancaire nigérian, mais nous favorisons également une plus grande intégration financière entre l’Afrique et sa diaspora. Cette initiative témoigne de notre engagement à renforcer le commerce intra-africain, à promouvoir la stabilité économique et à faire avancer les objectifs de l'Agenda 2063 pour une Afrique prospère et autonome », a ajouté, Mme Awani.



Mme Awani a indiqué que la Stratégie d’acquisition bancaire d’Afreximbank permet aux entités africaines d’acquérir des actifs financiers cédés par des entités étrangères en Afrique et dans la diaspora. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de la stratégie de la Banque pour la diaspora, qui vise à promouvoir et à financer l'intégration de la diaspora africaine au reste du continent.



Elle a fait remarquer que, grâce à cette facilité, Fidelity étendait ses services au Royaume-Uni, en particulier aux Africains et aux entreprises détenues par des Africains au Royaume-Uni, y compris les produits destinés à soutenir les investissements de la diaspora.



Comme l'a déclaré la Directrice générale de Fidelity Bank, Dr (Mme) Nneka Onyeali-Ikpe, « nous remerciement vivement Afreximbank pour son soutien à nos initiatives d'expansion internationale. C'est en effet le résultat d'un partenariat solide entre les deux institutions au fil des ans qui a produit ce bon résultat.



Le refinancement de l'acquisition de Union Bank (UK) par Afreximbank permettra de libérer de la valeur ajoutée et contribuera à créer une franchise de services évolutive et plus durable qui soutiendra les entreprises commerciales en Afrique et les services bancaires de la diaspora. »



L'acquisition devrait contribuer à la croissance économique et au développement de l'Afrique en augmentant le financement du commerce intra- et extra-africain et les flux commerciaux entre le Nigeria et le Royaume-Uni, en soutenant l'intégration de la diaspora africaine dans les chaînes d'approvisionnement régionales et continentales et en permettant aux petites et moyennes entreprises du continent d'améliorer leur compétitivité à l'exportation et leurs capacités de fabrication de produits d'exportation légers.