Africa Energy Forum 2020 s'associe à l'African Utility Week & POWERGEN Africa et à l'Assemblée africaine du Conseil des hydrocarbures pour organiser le Digital Energy Festival pour l'Afrique

L'événement aura lieu en ligne du 20 octobre au 26 novembre 2020. La plateforme numérique permettra aux participants d'accéder à des contenus et à des offres de réseautage au cours des trois événements phares du marché, avec un seul point d'entrée, ce qui en fera le plus grand événement jamais organisé sur le continent africain dans le domaine de l'énergie, avec une campagne promotionnelle comptant sur une base de données énergétiques de plus de 205 000 personnes.

Suite à l'impact de la pandémie sur le secteur de l'énergie en Afrique, l'événement cherchera à aborder des questions cruciales telles que la transformation numérique, les nouveaux modèles financiers et les sources novatrices de production d'énergie afin de permettre aux participants de prendre des décisions et d'élaborer des plans de relance.

Sous le thème « La 5e révolution industrielle », le programme du Forum africain de l'énergie se penchera sur la numérisation du secteur.

Le directeur général d'EnergyNet, Simon Gosling, a déclaré : « L'impact de la Covid-19 a clairement amplifié le besoin d’approvisionnement en énergie en temps de crise. Le thème de la 5e révolution industrielle portera sur le lien entre énergie et technologie, les objectifs à atteindre et l'inclusivité, tout en cherchant à comprendre de quelle manière l'innovation technologique peut fonctionner main dans la main avec l'homme afin d'améliorer la sécurité énergétique, la durabilité et l'accès à l'énergie dans un avenir post-covid. Nous voulons aider notre population à exploiter ce potentiel de façon à ce que le continent ne se contente pas d’une simple reprise, mais pour qu’il ressorte plus fort de cette épreuve ».

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à l'Africa Digital Energy Festival, qui utilisera la technologie de l'IA pour mettre en contact les participants avec des contenus ciblés et des opportunités de réseautage leur permettant une expérience personnalisée du Festival pendant quatre semaines.

Outre les 120 activités proposées au programme, le Festival offrira également un marché en ligne de produits présentés par des sponsors et des exposants.

