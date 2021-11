Africa Investment Forum : l’édition 2021 est reportée jusqu’à nouvel ordre

À l’issue des consultations menées avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement l’édition 2021 de l’Africa Investment Forum, prévue du 1er au 3 décembre à Abidjan, est reportée jusqu'à nouvel ordre.



Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a déclaré : « L’Africa Investment Forum est le premier marché de l'investissement en Afrique. Plusieurs milliards de dollars de projets d'investissement étaient programmés lors des salles de transactions, avec les promoteurs de projets et les investisseurs, à l’occasion de cette édition de l'Africa Investment Forum. Malheureusement, avec l'augmentation des restrictions de voyage à l'échelle mondiale en raison de la variante Covid-19 appelée Omicron, et les inquiétudes accrues en matière de santé et de sécurité, il est nécessaire, à regret, de reporter l'événement. La santé et la sécurité de chacun passe avant toute autre considération. »



Le Groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la Côte d'Ivoire remercient les participants et les délégations qui étaient attendus sur place, et se réjouissent à l’idée d'accueillir l'événement à une date ultérieure. L’on regrette tous les désagréments subis par les chefs d'État et de gouvernement attendus, participants, sponsors de projets, investisseurs et délégations gouvernementales.



Des remerciements sont adressés à tous les participants, investisseurs et promoteurs de projets pour l'excellent travail préparatoire qu'ils ont accompli. Enfin, le Groupe de la Banque africaine de développement et les partenaires de l’Africa Investment Forum sont redevables au président Alassane Ouattara, et au gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour leur soutien exceptionnel et gracieux.