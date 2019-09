ACTUALITES Africa Oil & Power et ses partenaires sud-africains condamnent les attaques contre des ressortissants étrangers

Africa Oil & Power (AOP) (https://AfricaOilandPower.com) est indigné par les attaques violentes perpétrées contre des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud. Alors que le gouvernement adopte des mesures pour assurer la sécurité de tous, l'AOP appelle à la fin de la violence ; En date du 9 septembre, la police sud-africaine avait procédé à 639 arrestations liées aux attaques xénophobes en Afrique du Sud. Le pays a connu une augmentation dramatique de la violence publique et des pillages ; Le président sud-africain Cyril Ramaphosa déclare que rien ne justifie ces attaques et appelle les ministres et les services de police à trouver des solutions pour lutter contre la violence. Africa Oil & Power (AOP) et ses partenaires condamnent fermement les attaques violentes perpétrées contre des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud, qui ont entraîné le pillage d'entreprises et fait au moins 12 victimes. En s'attaquant à ce problème avec détermination, le gouvernement sud-africain a mis en œuvre des plans d'action en matière de sûreté et de sécurité dans tout le pays et vise à mettre un terme aux attaques xénophobes. L'activité d'Africa Oil & Power est ancrée dans la promotion de la coopération et de l'unité africaine. Par le biais de nos conférences sur tout le continent et ailleurs, nous avons cherché à raconter l'histoire de l'énergie et de l'investissement en Afrique d'une manière qui soit bénéfique pour les populations africaines avant tout. Cependant, un objectif final positif ne peut être atteint que si nous nous soutenons les uns les autres et travaillons ensemble. "L'AOP se tient fermement opposée à la violence contre les ressortissants étrangers qui a éclaté en Afrique du Sud ces dernières semaines. Nous sommes heureux que le gouvernement ait pris des mesures positives contre les attaques xénophobes qui ont déjà donné des résultats positifs", a déclaré Guillaume Doane, PDG d'Africa Oil & Power. “C'est le moment pour l'Afrique du Sud de revenir sur sa percée démocratique de 1994, au cours de laquelle l'appui d'autres pays africains a été essentiel à la réalisation de sa liberté. Le pays est là où il est aujourd'hui, en grande partie grâce à la générosité et à la gentillesse des pays voisins ", a-t-il dit.,” Soulevant l'inquiétude et dénonçant la montée de la violence, le PDG de Centurion Law Group et président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie NJ Ayuk a déclaré : "La plupart des gens, en particulier la plupart des Africains, sont familiers avec cette situation. La question est donc de savoir ce qu'il faut faire pour mettre fin à la violence disproportionnée et à la stagnation économique. Les entreprises partent et les investisseurs n'investissent plus. Le jeu du blâme ne marchera pas. Nous devons l'admettre, trouver des solutions et y remédier. Ce n'est pas pour cette Afrique que nous travaillons." Mettant en garde contre le cercle vicieux qui ne manquera pas de se produire si la violence n'est pas traitée par des mesures immédiates, il a ajouté : "Beaucoup ont renoncé à une solution et les partisans de la ligne dure des deux côtés sont en train de gagner. Cela va alimenter un cercle vicieux, des taux élevés de crimes violents, davantage de pauvreté et de meurtres. Les mots doivent se transformer en actes qui répondent aux besoins. Nous le devons à beaucoup de gens bien qui sont piégés." Le 5 septembre, le porte-parole de la police sud-africaine, Lungelo Dlamini, a déclaré qu'il y avait eu une "baisse spectaculaire des violences publiques et des pillages" à Gauteng - où les attaques violentes avaient initialement commencé - après que 289 personnes ont été arrêtées. De nombreux Sud-Africains et dirigeants mondiaux ont appelé le pays à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violence. En réponse, le président Cyril Ramaphosa, dans une déclaration officielle appuyée par le ministre des ressources minérales et de l'énergie Gwede Mantashe sur Twitter a déclaré : "Les gens de notre pays veulent vivre en harmonie. Quelles que soient nos préoccupations ou nos griefs, nous devons les traiter de façon démocratique. Rien ne peut justifier qu'un Sud-Africain attaque des personnes d'autres pays." "Je condamne avec la plus grande fermeté la violence qui s'est répandue dans plusieurs de nos provinces. Je réunis les ministres de la sécurité aujourd'hui pour veiller à ce que nous gardions un œil attentif sur ces actes de violence gratuite et pour trouver les moyens de les arrêter." La Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine (SACCI) s'est également engagée à soutenir le gouvernement et a encouragé les Sud-Africains à se tourner vers l'avenir et à voir comment ces événements affecteront le progrès du pays. "Nous, en tant que chambre, condamnons la violence. Nous tenons à mettre en garde contre ces attaques qui ne visent qu'à détruire des entreprises", a déclaré Mtho Xulu, président de la SACCI, lors d'une réunion des représentants d'entreprises avec le ministre de la police lundi dernier. La South African Oil & Gas Alliance (SAOGA) s'est également prononcée contre la violence dans une déclaration à l'AOP, rappelant aux Sud-Africains qu'il est dans l'intérêt de tous de vivre en harmonie avec nos voisins. "A bien des égards, l'Afrique du Sud est le pays vers lequel la plupart des nations africaines se tournent pour trouver l'inspiration sur la manière de conduire le changement social et économique. Il est décevant que la violence change cette perception à un moment critique où l'Afrique devient un acteur clé sur la scène mondiale ", a déclaré Adrian Strydom, directeur de la SAOGA. "J'encourage tous les Sud-Africains à s'élever contre cette horrible situation, non seulement parce que le reste du monde nous regarde, mais parce que c'est mal et va à l'encontre des idéaux du pays et de l'esprit Ubuntu." Distribué par APO Group pour Africa Oil & Power Conference.



