Africa Re Alloue 3,3 millions $EU à la Lutte Contre la Covid-19 en Afrique

La Société Africaine de Réassurance (Africa Re) (www.Africa-RE.com), groupe numéro 1 de la réassurance en Afrique, a annoncé le décaissement de 3,3 millions $EU pour soutenir les parties prenantes à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sur le continent. L’annonce a été faite après l’approbation des comptes finaux 2019 d’Africa Re par l’Assemblée Générale le 26 juin 2020.

Ces fonds seront gérés par la Fondation Africa Re, une institution indépendante créée pour coordonner les projets de la Société en matière de responsabilité sociale.

Cette assistance sera fournie à plusieurs Etats et institutions privées en première ligne dans la lutte contre la pandémie pour des campagnes de sensibilisation, les mesures de prévention, l’acquisition du matériel médical et le matériel de protection personnelle. Le décaissement se répartit entre les plusieurs bénéficiaires que sont : les villes abritant des bureaux d’Africa Re (Lagos, Johannesburg, Nairobi, Le Caire, Abidjan, Casablanca, Ebène et Addis-Abeba); les 41 Associations des assureurs des 41 Etats membres d’Africa Re et le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique), organisme de santé publique de l’Union Africaine.

“Rester aux côtés de nos communautés dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 rentre est en droite ligne de la mission d’Africa Re. C’est un devoir, et en même temps une fierté, de contribuer à l’atténuation du risque de crise sanitaire avec ses conséquences socioéconomiques”, déclare Dr. Corneille KAREKEZI, Directeur Général du Groupe Africa Re.

Le groupe Africa Re en bref :

Le Groupe Société Africaine de Réassurance (Africa Re) (www.Africa-RE.com) est la société panafricaine de réassurance la plus large en Afrique et au Moyen-Orient. Elle a été créée en 1976 par les Etats membres de l’Union Africaine (UA, ancienne OUA) et la Banque Africaine de Développement (BAD).

Fin 2019, son capital social était détenu par les actionnaires suivants : A) 41 Etats africains (34%), B) la Banque Africaine de Développement (BAD) (8%), C) 117 compagnies africaines d’assurance et de réassurance (35%) et D) 3 Groupes de (Ré)Assurance Internationaux Non-Régionaux (23%).

La Société, dont le Siège est à Lagos, Nigeria, a le plus grand réseau commercial dans la réassurance en Afrique avec 6 Bureaux Régioanux (Casablanca, Le Caire, Abidjan, Nairobi, Johannesburg, Lagos, Ebène en Ile Maurice, et deux filiales principales que sont la Africa Re (South Africa Ltd.) basée à Johannesburg et la Africa Retakaful Company basée au Caire, Egypte.

Avec des primes souscrites de 845 millions $EU et des fonds propres de 975 millions $EU à fin 2019, Africa Re reste le plus grand pourvoyeur de capacité de souscription en réassurance en Afrique, permettant de protéger financièrement jusqu’à un total de 40 milliard $EU d’exposition aux risques d’assurance.

Africa Re est 37ème dans le classement de Standard & Poor’s de 2019 sur les 40 plus grandes compagnies de réassurance de la planète. La Société peut se prévaloir de la plus grande notation financière internationale : A/Perspectives stables par A.M. Best et A-/Perspectives stables par Standard & Poor’s.

La Fondation Africa Re en bref :

La Fondation Africa Re est enregistrée à Maurice et financée par le groupe Africa Re avec jusqu'à 2% de son bénéfice net annuel. Il s'agit d'un organisme responsable de la mise en œuvre des initiatives dans le cadre de sa responsabilité sociale.

La Fondation Africa Re a énormément contribué au développement et à la croissance de l'industrie africaine des assurances. Elle a financé, entre autres, les initiatives suivantes:

• Programme des Jeunes Professionnels de l'Assurance , qui forme actuellement plus de 1 000 jeunes africains à améliorer leurs connaissances et leurs capacités en assurance grâce à un programme de formation en ligne;

, qui forme actuellement plus de 1 000 jeunes africains à améliorer leurs connaissances et leurs capacités en assurance grâce à un programme de formation en ligne; • Appui aux Agences de Supervision et aux Marchés pour le développement du secteur de l'assurance à travers différentes initiatives et études dans les domaines des Tables de Mortalité, Taux de Prime Minimum, Digitalisation, Technologie Blockchain, Micro-Assurance, etc.

pour le développement du secteur de l'assurance à travers différentes initiatives et études dans les domaines des Tables de Mortalité, Taux de Prime Minimum, Digitalisation, Technologie Blockchain, Micro-Assurance, etc. • Appui aux Initiatives Communautaires de Gestion des Risques pour améliorer la prévention et la gestion des risques grâce aux dons en Cliniques Mobiles, Produits Ménagers aux Personnes Déplacées, Lutte contre Ebola, Secours en cas de Catastrophes Naturels, etc.

pour améliorer la prévention et la gestion des risques grâce aux dons en Cliniques Mobiles, Produits Ménagers aux Personnes Déplacées, Lutte contre Ebola, Secours en cas de Catastrophes Naturels, etc. • Prix d’Excellence en Assurance Africaine qui célèbrent chaque année l'excellence et récompensent les bonnes performances, le leadership d'entreprise et l'innovation dans le secteur de l'assurance en Afrique;

