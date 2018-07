Africa’s #1 Satellite Broadband Service du continent bientôt disponible à travers l'Afrique de l'Ouest

DAKAR, Sénégal -- Yahsat, l'opérateur mondial de satellites basé aux Emirats Arabes Unis, participera à les 10 et 11 juillet 2018 au forum West Africa Com en tant que Sponsor Gold. L'événement, qui réunit les acteurs majeurs de la chaîne de valeur du secteur des télécommunications, va permettre à Yahsat de présenter à ses partenaires et clients de la région son service phare de haut débit YahClick.



La participation de Yahsat à cet événement s’inscrit dans un plan d'expansion visant à lancer cette année YahClick dans cinq nouveaux marchés en Afrique de l'Ouest. Le service sera disponible au Sénégal et en Gambie à travers le partenaire de services Arc Telecom, en Côte d'Ivoire à travers CEE-NET, au Bénin grâce à Isocel, et enfin au Ghana à travers Teledata et Comsys.



« Nous sommes ravis de participer à West Africa Com pour la deuxième fois. L'Afrique est un marché hautement prioritaire pour nous et maintenant que notre troisième satellite Al Yah 3 est prêt à être commercialisé, nous sommes désormais en mesure d'offrir nos solutions de connectivité haut débit à encore plus de marchés à travers le continent. », a déclaré Farhad Khan, directeur commercial de Yahsat.



En 2012, Yahsat était le premier opérateur à introduire la technologie satellitaire Ka-Band en Afrique par le biais de YahClick, premier service haut débit par satellite du continent.



YahClick a déjà démontré son impact en tant que facilitateur du développement socio-économique à travers l'Afrique et dans les autres parties du monde où il est déjà présent ; que ce soit en fournissant de la connectivité aux écoles, aux dispensaires ou aux bibliothèques dans des zones rurales et reculées ou en assistant les agents du service public et privé dans leur travail sur le terrain. YahClick a également rencontré un grand succès auprès des entreprises, petites et grandes, qu’il a aidé à maintenir et développer leurs activités grâce à sa fiabilité et à la qualité de son service.



"Alors que nous continuons à nous étendre sur de nouveaux marchés, West Africa Com nous offre également l'opportunité de rencontrer de nouveaux interlocuteurs potentiels et renforcer notre réseau existant de partenaires de confiance" a ajouté Khan.



Yahsat est basée à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, et est détenue à 100% par Mubadala Investment Company, le véhicule de placement du gouvernement d'Abu Dhabi.