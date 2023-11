Africa’s Business Heroes : le concours annonce ses lauréats 2023

Des entrepreneurs du Nigeria, du Kenya et d’Égypte occupent les trois marches du podium après la dernière session de présentations lors de la Grande finale. Les récipiendaires d’une subvention ABH contribuent à la création de plus de 123 000 emplois directs et indirects dans le cadre de leurs initiatives entrepreneuriales.



En effet, le concours Africa’s Business Heroes (ABH), une initiative philanthropique parrainée par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy, vient de désigner respectivement Dr Ikpeme Neto du Nigeria ; Thomas Njeru du Kenya et Ayman Bazaraa d’Égypte à la première, deuxième et troisième places du concours de cette année.



L’annonce a été faite durant la Grand finale, disponible en réalité augmentée, qui s’est tenue à Kigali, au Rwanda, et qui a été suivie par une audience mondiale via une webdiffusion en directe. Les trois vainqueurs ont été sélectionnés après plusieurs étapes d’entretiens et d’évaluations parmi pas moins de 27 267 candidatures en provenance des 54 pays africains.



Ils ont fait preuve d’une ingéniosité et d’une persévérance à toute épreuve, et démontrent un impact profond sur leurs communautés et au-delà. Outre les trois lauréats, les dix finalistes recevront chacun un financement de 100 000 USD de l’ABH et 10 000 USD supplémentaires seront alloués à chacun d’entre eux pour leur permettre de suivre des programmes de formation post-concours. La grande finale a été suivie sur place et en ligne aux quatre coins du globe.



Les dix finalistes ont présenté leur activité à un panel de juges émérites : Diane Karusisi, CEO de Bank of Kigali ; Ibukun Awosika, fondatrice et CEO de The Chair Centre Group ; et Joe Tsai, président du conseil d’Alibaba Group. L’année 2023 marque le 5ème anniversaire du concours ABH, qui bascule ainsi dans la seconde moitié du programme. Pour commémorer cet événement, un sommet s’est tenu les 23 et 24 novembre en marge de la Grande finale.



Sous le thème « IA : perspectives, innovations et impact de l’Afrique », le Sommet et la Grande finale ABH ont rassemblé plus de 1 750 acteurs de l’écosystème entrepreneurial et entrepreneurs émergents venus de toute l’Afrique à l’occasion du plus grand événement physique de l’histoire de l’ABH.



Depuis 2019, les bénéficiaires de subventions du concours ABH ont franchi des jalons notables, levant collectivement plus de 153 millions USD d’investissements et desservant pas moins de 37,5 millions de clients et utilisateurs. Ces entrepreneurs ont reçu au total 7 millions USD pour assurer le développement de leurs opérations dans 52 pays africains.



Leurs activités ont avant tout permis la création de 123 000 emplois directs et indirects et contribuent au développement économique de la région.