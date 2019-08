Em paralelo com a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD7), a ATI (http://www.ATI-ACA.org/) assinou Memorandos de Entendimento com os três maiores bancos do Japão e a Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), a agência de crédito à exportação do Japão; A ATI e a NEXI anunciaram na TICAD7 o lançamento de […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...