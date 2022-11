AFRIQUE Afrique : 100 milliards $ d'opportunités d'investissement dans l'adaptation au changement climatique d'ici 2040

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Novembre 2022



Le Caire, Égypte - Les opportunités d'investissement privé pour soutenir l'adaptation au changement climatique contre les inondations et les sécheresses en Afrique pourraient atteindre un total de 100 milliards de dollars d'ici 2040, selon une étude de l'IFC publiée ce 9 novembre.

Couvrant 43 des 54 pays d'Afrique, l'étude, intitulée "Adaptation aux catastrophes naturelles en Afrique : What's in it for the Private Sector ?", évalue les opportunités d'investissement commercialement viables qui renforceront la résilience climatique du continent et soutiendront le développement et la création d'emplois. L'étude a révélé que bon nombre des possibilités les plus prometteuses se situent dans les pays africains à faible revenu, notamment l'Eswatini, le Malawi, la Namibie, le Niger et la Mauritanie.



Les opportunités spécifiques comprennent l'investissement dans des variétés de cultures résistantes aux intempéries, l'assurance récolte pour les agriculteurs, les systèmes d'irrigation pour se protéger de la sécheresse, les données climatiques et les systèmes d'information, et la construction de digues pour se protéger des inondations côtières.



"Les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une gravité accrues en Afrique, les inondations et les sécheresses étant particulièrement dévastatrices. Cependant, les gouvernements ne peuvent pas financer seuls les investissements nécessaires pour y faire face. Le secteur privé jouera un rôle clé en fournissant les investissements qui contribueront à l'agenda climatique", a déclaré Sérgio Pimenta, vice-président de l'IFC pour l'Afrique. "Cette étude montre l'abondance des opportunités qui s'offrent aux investisseurs pour aider l'Afrique à s'adapter à la nouvelle réalité climatique et soutenir le développement économique."



Bien qu'ils soient collectivement responsables de moins de quatre pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les pays africains sont parmi les plus vulnérables au changement climatique, en partie en raison de leur forte dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale et d'une capacité limitée à répondre et à s'adapter aux chocs. Entre 1990 et 2019, l'Afrique a subi 1 107 inondations et sécheresses, entraînant près de 44 000 décès et au moins 14 milliards de dollars de dommages, selon l'étude, qui s'appuie sur les données de la base de données sur les événements d'urgence (EM-DAT) du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes. L'étude a également révélé que, depuis 1990, les sécheresses et les inondations ont réduit le PIB des pays africains de 0,7 % et 0,4 % en moyenne, respectivement.



L'étude a mesuré les investissements initiaux nécessaires dans chaque pays pour compenser les pertes dues aux sécheresses et aux inondations, en supposant que la gravité et la fréquence de ces événements restent inchangées au cours des 20 prochaines années. Ces catastrophes étant susceptibles de devenir plus fréquentes et plus graves à l'avenir, les besoins d'investissement devraient être encore plus importants, selon l'étude.



L'étude intervient alors que la conférence des Nations unies sur le changement climatique, la COP27, souligne le rôle central que le secteur privé peut jouer dans l'adaptation au changement climatique, notamment en Afrique.



Au cours de l'exercice 2022, l'IFC a fourni 4,4 milliards de dollars de financement climatique à l'échelle mondiale et a mobilisé 3,3 milliards de dollars supplémentaires auprès d'autres sources, dont 2,1 milliards de dollars pour soutenir la transition verte en Afrique.





