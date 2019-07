AFRIQUE Afrique : 8 choses étonnantes à savoir sur le port Tanger Med du Maroc

Le directeur général adjoint du port de Tanger Med, Hassan Akbari, donne des détails impressionnants à Alwihda Info sur les capacités du complexe portuaire Tanger Med, un joyau qui fait la fierté du continent africain et rayonne dans le monde entier.

Découvrez huit choses étonnantes sur le port Tanger Med du Maroc.



2,8 millions de passagers par an et 700.000 voitures



Tanger Med est une infrastructure intégrée qui est située sur le détroit de Gibraltar à la croisée des grandes routes maritimes Nord, sud, est et ouest. C'est aussi une plateforme logistique unique pour le transbordement des conteneurs, pour l'import-export des produits à destination d'origine marocaine.



C'est aussi un port passager roulier qui permet de traiter près 2,8 millions de passagers aujourd'hui par an, et plus de 700.000 voitures.



17ème place mondiale



Au niveau de la connectivité maritime, Tanger Med se classe aujourd’hui à la 17ème place mondiale. C’est un indice qui est calculé par la Convention des Nations Unies pour le commerce et le développement et qui se base sur la capacité des terminaux portuaires à conteneurs, la taille des navires à conteneurs qui font escale dans le pays, la fréquence et le nombre de connexion entre ce pays et les pays du monde.



Aujourd’hui, Tanger Med est connecté à plus de 176 ports, dans près de 80 pays dans le monde. Ce qui nous permet de jouer un rôle important dans les échanges économiques mondiaux et dans la création de valeurs de commerce mondial.



La différence entre Tanger Med I et Tanger Med II ?



Tanger Med I est la première composante conteneur qui a été construite dans la première phase. Il a une capacité nominale de 3 millions de VP avec deux terminaux à conteneurs (le premier opéré par A.P. Moller Maersk et le second par un consortium mené par Euro B et CMA CGM avec MSC. Les capacités de chacun de ces terminaux est de 1,5 millions de VP, ce qui donne une capacité globale de 3 millions.



Ce terminal a déjà atteint un chiffre de 3,47 millions de VP l'année dernière, ce qui place ce qui le place comme premier port en Afrique en terme de capacité, devant le port de Durban en Afrique du Sud, et devant Port Said en Egypte.



Tanger Med II, un terminal automatisé



Tanger Med II permet le triplement de la capacité du port en passant de 3 millions à 9 millions de VP. Tanger Med apporte une capacité additionnelle très importante, et une technologie avancée puisque c'est un terminal qui jouit des dernières technologies de chargement et de déchargement de navire, et qui permet aussi d'avoir des rendements élevés sachant qu'il est automatisé. C'est le deuxième terminal de ce type dans le monde.



Le Maroc, une "courroie de transmission"



Le Maroc constitue aujourd'hui une courroie de transmission entre l'Europe et l'Afrique de par sa position géographique. Le pays est engagé dans un esprit de collaboration Sud-Sud avec l'ensemble des pays d'Afrique. Tanger Med est une plateforme porte d'entrée pour l'Afrique car 40 ports du continent qui correspondent à 40% des échanges conteneurisés du port Tanger Med vont vers ces pays et ces ports d'Afrique de l'Ouest.

Une collaboration spécifique avec les ports africains



Tanger Med s'inscrit aussi dans une politique de collaboration spécifique avec les ports. L'exemple et l'expérience acquise dans la construction, l'exploitation, la gestion des services, l'organisation des métiers de la capitainerie ou du pilotage sont parfaitement répliquable dans les ports africains.



Plusieurs conventions de partenariats existent avec des ports africains, notamment le port de Kribi au Cameroun où Tanger Med s'est occupé de la formation des pilotes dans les simulateurs dont disposent l'autorité portuaire au Maroc, et la formation au métier de la capitainerie. Des officiers camerounais ont fait le déplacement au Maroc dans le cadre d'une immersion de quelques mois. Ce qui a permis au port de Kribi d'être mis au standards internationaux.



Ingénerie maritime



L'ensemble de la collaboration est aussi portée sur les éléments liés à l'ingénierie maritime car Tanger Med a capitalisé sur les métiers de construction pendant l'expérience de construction de Tanger Med I, Tanger Med II et du port passager roulier.



Aujourd'hui, 70 ingénieurs forment le cheptel de spécialistes maritime et portuaire dont dispose une filiale de l'agence Tanger Med Ingénierie, collaborent de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des ports africains, notamment le port d'Abidjan et le port de Douala.



Ratio d'échange



40% de l'ensemble des échanges du trafic conteneurisé qui passe par Tanger Med ont pour origine ou pour destination les ports d'Afrique de l'ouest.





