Afrique : ATAF et ACBF forgent un partenariat stratégique sur les systèmes fiscaux et le leadership

Dans le cadre d'un développement significatif pour l'avenir économique de l'Afrique, la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF), la principale institution de renforcement des capacités en Afrique, et le Forum africain de l'administration fiscale (ATAF), la première autorité du continent en matière de fiscalité, ont signé un protocole d'accord.



Ce protocole d'accord marque une étape cruciale vers le renforcement des systèmes fiscaux africains en améliorant les initiatives de renforcement des capacités, pour la mobilisation des ressources nationales et en soutenant le développement durable en Afrique.



Dans le cadre de ce protocole d'accord, l'ACBF apportera son expertise en matière de développement du leadership, de renforcement des capacités et de renforcement institutionnel par le biais de son modèle d'accélérateur institutionnel (IAM), afin de soutenir le système de gestion des finances publiques en Afrique, en s'appuyant sur sa vaste expérience en matière de renforcement du capital humain et des capacités institutionnelles pour le développement durable de l'Afrique.



ATAF apportera son expertise en matière d'administration, de politique et de législation fiscales, en s'appuyant sur son expérience reconnue en matière d'amélioration des systèmes fiscaux africains. Le renforcement de la mobilisation des ressources nationales est fondamental pour tout système robuste de gestion des finances publiques.



L'ACBF reste déterminée à collaborer avec les nations africaines pour soutenir ces domaines de développement essentiels. Le partenariat stratégique avec l'ATAF, reconnu comme l'autorité principale en matière de fiscalité en Afrique, nous permet d'améliorer les systèmes fiscaux africains.