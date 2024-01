Afrique : Accord visant à soutenir les investissements dans le secteur de l'énergie et l’AEW

La Chambre africaine de l'énergie (AEC) - la voix du secteur énergétique africain - a signé mardi à Brazzaville un protocole d'accord historique avec l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO). En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent à travailler ensemble pour améliorer la sécurité énergétique de l'Afrique, promouvoir le contenu local et veiller à ce que les entreprises africaines développent des capacités pour devenir des opérateurs de classe mondiale qui entreprennent des projets de plus en plus importants dans le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie de l'Afrique.



À peine plus de la moitié de la population africaine a accès à l'électricité. Très souvent, cet accès est peu fiable et inabordable. Le reste de la population, soit plus de 600 millions de personnes, n'a pas accès à l'électricité et un nombre encore plus important, estimé à 900 millions, n'a pas accès à des combustibles de cuisson propres.



L'AEC et l'APPO reconnaissent conjointement que la demande d'énergie de l'Afrique ne cesse de croître et, en fin de compte, que les tentatives pour satisfaire cette demande de manière adéquate devront passer par le développement des capacités locales et régionales. Les entreprises africaines du secteur privé devront accroître leur capacité à générer les investissements nécessaires, ainsi qu'à acquérir les technologies et le savoir-faire requis pour mener à bien de grands projets pétroliers, gaziers et énergétiques sur le continent. En fin de compte, la production d'énergie en Afrique ne devrait pas être laissée aux seules compagnies pétrolières internationales et nationales.



L'accord permet à l'AEC de collaborer avec l'APPO pour améliorer l'industrie énergétique africaine en promouvant le développement du contenu local et africain, le commerce intra-africain de l'énergie, les investissements axés sur la technologie et les possibilités de partenariat dans l'ensemble du secteur pétrolier et gazier.



La Chambre africaine de l'énergie croit fermement au potentiel du secteur privé à mobiliser les ressources nécessaires pour relever les défis du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie que nous voyons en Afrique. Cependant, les gouvernements du continent doivent redoubler d'efforts pour offrir au secteur privé, aux investisseurs internationaux et locaux, un environnement favorable.



L'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), présidée par Son Excellence le Dr Omar Farouk Ibrahim, a été fondée en 1987 et a pour principal objectif de favoriser la coopération dans le domaine des hydrocarbures entre ses 18 pays membres et d'autres institutions mondiales afin de promouvoir l'utilisation du pétrole pour la sécurité énergétique et le développement durable.



« La Chambre est honorée de s'associer à l'APPO - une organisation africaine qui sert de plateforme vitale pour la coopération, l'harmonisation et la collaboration - afin de faire progresser l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en Afrique. Nous nous engageons à susciter de nouveaux accords, projets et partenariats qui placent le contenu local et la sécurité énergétique au premier rang des priorités, ainsi qu'à veiller à ce que les décideurs politiques, les explorateurs, les prestataires de services et les institutions financières africains mènent le dialogue lors de l’African Energy Week 2024 (AEW 2024) et au-delà », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.