Afrique : Afreximbank et Uganda Development Bank signent un accord de financement

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et la Banque de développement de l'Ouganda (Uganda Development Bank-UDB) ont signé un accord-cadre relatif à un mécanisme conjoint de préparation de projets visant à fournir des services de financement et d'appui technique aux entités des secteurs public et privé en vue de stimuler les activités d'industrialisation et de développement des exportations de l'Ouganda.



Selon les termes de l'accord-cadre, Afreximbank et UDB ont établi un mécanisme conjoint de préparation de projet pour débloquer les investissements dans les secteurs prioritaires, tels que l'énergie, le transport et la logistique, les zones économiques spéciales/parcs industriels, la fabrication, l'agro-transformation, l'hôtellerie et le tourisme, les mines, les minerais solides et les secteurs de services.



La facilité contribuera à réduire les risques liés aux projets et à accélérer leur développement, du stade de la conception à celui de la bancabilité, en couvrant la préparation des études de faisabilité, l'élaboration des projets et les services de conseil, ainsi que les coûts connexes.



Les deux banques ont pour objectif de mobiliser jusqu'à 25 millions de dollars US sous la forme de fonds de préparation de projets pour des investissements en Ouganda. Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d'Afreximbank en charge de la Banque du commerce intra-africain et de développement des exportations (Afreximbank), a signé l'accord au nom d'Afreximbank, et Samuel Edem Maitum, directeur du crédit de l'UDB, a paraphé le document au nom de son organisation lors des 31e Assemblées annuelles d'Afreximbank qui se sont tenues le 14 juin 2024 à Nassau, aux Bahamas.



Commentant la signature de l'accord, Mme Awani a déclaré : « Le JPPF est un outil de collaboration essentiel grâce auquel la Banque et ses partenaires mettent en commun leurs ressources pour préparer des projets bancables, étant donné que l'un des principaux défis du développement de projets est de mener des projets commercialement viables jusqu'au bouclage financier.



Dans le cadre de ce partenariat, Afreximbank a l'intention de travailler aux côtés de l'UDB pour préparer des projets de qualité et bancables afin d'attirer les investissements des secteurs public et privé ». Elle a ajouté que le JPPF contribuera à catalyser et à mobiliser les investissements en aval. Maitum a souligné que plusieurs idées de projets transformateurs n'ont pas été mises en œuvre en Ouganda en raison de la disponibilité limitée d'un soutien technique et financier pour assurer la bancabilité.



Il a déclaré que la collaboration entre l'UDB et Afreximbank par le biais du Mécanisme conjoint de préparation des projets « débloquera plusieurs projets transformateurs menés par le secteur privé et le secteur public. La collaboration facilitera également le flux de capitaux vers les projets préparés conjointement ».



Par ailleurs, il a remercié Afreximbank pour cette opportunité de collaboration et a confirmé l'engagement de l'UDB à assurer le succès de l'initiative. La mise en œuvre de l'accord devrait contribuer à accélérer la croissance économique en Ouganda grâce à l'augmentation des investissements du secteur privé dans les secteurs ciblés et à positionner l'Ouganda comme une destination d'investissement attrayante grâce à la fourniture d'un flux régulier de projets prêts à l'investissement.