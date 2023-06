INTERNATIONAL Afrique : Afreximbank lance une filiale d'assurance pour le commerce intra-africain

Par APO - 20 Juin 2023



AFREXInsure a pour mission d'offrir des solutions d'assurance spécialisées pour le commerce et les investissements liés au commerce à travers l'Afrique.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) a lancé à Accra, au Ghana, AFREXInsure, sa filiale de services de gestion d'assurance. Afreximbank s’est engagée à fournir un point d'entrée unique pour tous les besoins d'assurance spécialisée en vue d'aider à gérer, de manière optimale, les risques liés au secteur des échanges et du commerce en Afrique.



Créée en 2021, AFREXInsure a pour mission d'offrir des solutions d'assurance spécialisées pour le commerce et les investissements liés au commerce à travers l'Afrique. Afrexinsure vise à faciliter l’accès à des assurances spécialisées de qualité et de premier ordre qui sont conçues sur mesure pour l'Afrique. Avec une solide connaissance de l'Afrique,



AFREXInsure mettra à profit son expertise en matière de risques en utilisant sa présence à l'échelle du continent et sa connaissance approfondie du marché africain pour fournir des solutions dans les domaines de la manutention, de la construction, des opérations et de l'énergie - des secteurs essentiels à la croissance et à l'établissement du commerce et de l'investissement à l'échelle intercontinentale.



S'exprimant lors du lancement, qui a eu lieu en marge des Assemblées annuelles du 30ème anniversaire d'Afreximbank, Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive, en charge de la Banque du commerce intra-africain, a, au nom du Prof.



Benedict Oramah, président d'Afreximbank et de son Conseil d'administration, déclaré : « AFREXInsure a été créé pour faciliter l'assurance des risques spécialisés afin de soutenir les entreprises dans les pays membres d'Afreximbank et atténuer ainsi les difficultés de l'Afrique, qui doit compter sur des partenaires extérieurs pour architecturer la résilience économique et le développement du continent ».



« En réduisant les risques liés aux transactions ou aux investissements, l'assurance peut contribuer à faire avancer la stratégie commerciale de ceux qui sont engagés dans le commerce intra-africain et permettre aux partenaires mondiaux de promouvoir leurs ambitions et leurs intérêts commerciaux en Afrique », a poursuivi Mme Awani. La pénétration de l'assurance est relativement faible en Afrique par rapport à d'autres régions, a-t-elle fait remarquer.



AfrexInsure intensifiera ses efforts pour répondre à ce besoin en Afrique et dans les États partenaires des Caraïbes. Afrexinsure permettra, en outre, de conserver les primes d'assurance en Afrique et de réinjecter les investissements africains sur le continent pour renforcer le commerce et le développement économique, afin d'assurer la prospérité du continent.



Le lancement a, par ailleurs, été mis à profit pour dévoiler le logo et l'identité de marque d'AFREXinsure sous le slogan « Insurance Optimised » (l’assurance optimisée).





