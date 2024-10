AFRIQUE Afrique : Afreximbank organise le séminaire sur le financement du commerce et l'affacturage à Windhoek

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Octobre 2024



L'événement abordera les tendances critiques du financement du commerce ainsi que les outils connexes et offrira une formation sur les stratégies novatrices visant à renforcer l'écosystème commercial africain.





Les banquiers, les financiers, les praticiens du droit, les assureurs et les professionnels des organismes de régulation du continent africain intervenant dans le financement du commerce se réuniront à Windhoek, en Namibie, du 5 au 8 novembre, à l'occasion du séminaire annuel d’Afreximbank sur le financement du commerce (ATFS) et l'affacturage.



L'événement abordera les tendances critiques du financement du commerce ainsi que les outils connexes et offrira une formation sur les stratégies novatrices visant à renforcer l'écosystème commercial africain. M. Titus Ndove, directeur exécutif du ministère du Commerce et des Entreprises publiques de Namibie, prononcera le discours liminaire, soulignant l'engagement de la Namibie à faire promouvoir le commerce intra-africain ainsi que la facilitation du commerce mondial.



Le séminaire accueillera un certain nombre de conférenciers de renommée mondiale couvrant un large éventail de sujets et d'ateliers de formation technique.



Mme Gwen Mwaba, directrice générale d'Afreximbank, en charge du financement du commerce et de la correspondance bancaire, a déclaré : « Ce séminaire vise à doter les participants des connaissances et des compétences essentielles pour naviguer dans les complexités du financement des transactions et de la structuration d'accords commerciaux viables dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques grandissantes ».



« En renforçant leur expertise en matière de commerce et d'accords commerciaux, le séminaire permettra aux participants de pouvoir stimuler la croissance économique nationale et accroître les recettes des secteurs public et privé grâce à l'augmentation des revenus. Il permettra également aux gouvernements de mettre en œuvre des projets de développement essentiels. Notre objectif est de promouvoir un environnement de collaboration dans lequel ces acteurs clés peuvent partager leurs idées et leurs stratégies en vue de renforcer le paysage du financement du commerce en Afrique et de débloquer de nouvelles opportunités de croissance ».



Le déficit de financement du commerce en Afrique est estimé entre 90 et 120 milliards de dollars US par an. La réduction des activités et le retrait de nombreuses banques internationales d’Afrique ont fortement limité la capacité des prêteurs locaux à financer les besoins d'importation et d'exportation de leurs clients et ont créé une demande record de financement du commerce en Afrique.



Le séminaire d'Afreximbank sur le financement du commerce (ATFS) et l'affacturage est une activité de renforcement des capacités adaptée aux marchés africains, qui permet aux professionnels concernés directement ou indirectement par le financement du commerce d'acquérir des connaissances précieuses et de bénéficier d'une formation d'expert, et ce à moindre coût et dans des délais raisonnables.



Parmi les intervenants de l'atelier, figure M. Neal Harm, le Secrétaire général de FCI, l'organisme représentatif mondial de l'affacturage et du financement des créances commerciales nationales et internationales à compte ouvert, dont le siège se trouve aux Pays-Bas.



L'atelier d'une journée sur l'affacturage se tiendra le 8 novembre et aura pour thème « Résoudre le déficit de financement du commerce auquel font face les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) africaines grâce à l'affacturage et au financement de la chaîne d'approvisionnement ». Cette activité fournira des informations précieuses sur la manière dont cette méthode de financement alternative peut combler efficacement le déficit de financement des MPME.





Dans la même rubrique : < > Côte d’Ivoire : le ministère de l’Energie lance des audits énergétiques obligatoires Guinée : inauguration des nouvelles infrastructures de l’Institut des Mines et Géologie de Boké Infrastructures Branding Guinée : Visite du Ministre Directeur de Cabinet Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)