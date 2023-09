Afrique : Afreximbank signe un accord d'acquisition de terrain pour la construction de l’African Trade Centre

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) a signé un accord formel d'acquisition de terrain pour le Centre africain du commerce de la nouvelle capitale administrative (NAC-ATC), qui abritera le siège de la Banque, ainsi que d'autres installations et entités d'appui au commerce, dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte au Caire. L'accord prévoit un complexe comprenant un centre de conférence, un hôtel, un centre d'exposition, un pôle d'innovation et des commerces de détail.



Il a été signé par le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, et M. Khaled Mahmoud Abbas, Président du Conseil d'administration et directeur général de la société Administrative Capital for Urban Development, lors d'une cérémonie au Ministère égyptien des Affaires étrangères. Le NAC-ATC est conçu pour être un « complexe commercial à usage mixte moderne et futuriste emblématique à guichet unique, doté d'un large caractère et d'un attrait commerciaux intra-africains » qui devrait positionner l'Égypte en tant que porte d'entrée de l'Afrique pour le commerce et l'investissement.



En plus de fournir aux entreprises africaines un centre intégré d'informations commerciales, de services commerciaux, de financement du commerce et d'autres services de facilitation du commerce, le NAC-ATC réunira les écosystèmes commerciaux africains et mondiaux afin de créer un réseau puissant qui pourrait être mis à profit pour explorer les opportunités commerciales sur ces marchés.



À l'issue de la signature, le Professeur Oramah a déclaré que le NAC-ATC devait servir de siège social au réseau de centres commerciaux mis en place par Afreximbank dans toute l'Afrique afin de couvrir les capitales commerciales du continent.



Il s'est dit convaincu que le NAC-ATC facilitera les échanges commerciaux et les investissements de l'Égypte avec le reste de l'Afrique et aura un impact significatif sur la nouvelle capitale du pays et sur la communauté des affaires égyptienne. Le Professeur Oramah a, en outre, souligné que le centre abritera d'autres organismes de crédit à l'exportation, des institutions financières de développement, des banques d'import-export et des entités de promotion du commerce et de l'investissement.



Le Professeur Oramah a souligné l'importance de la signature de l'accord le 31 août, en rappelant que l'accord de siège de la Banque avec le gouvernement égyptien avait été paraphé à la même date en 1994.



Il s'est réjoui du fait qu’« avec le NAC-ATC, nous pourrons désormais offrir tous nos services sous le couvert de l'ATC », ajoutant que la construction du centre commencera immédiatement et servira de point de ralliement au corps diplomatique africain et ouvrira la voie à d'autres entités.