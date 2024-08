Afrique : Afreximbank soutient les partenaires angolais en vue de stimuler l’industrialisation

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank ou « la Banque ») (www.Afreximbank.com) et Amufert SA ont signé un accord de prêt de 1,4 milliard de dollars US pour soutenir la création d'une usine d'engrais en Angola. Afreximbank organise le financement de la dette nécessaire en sa qualité d’arrangeur principal mandaté et soutient également la levée de fonds en tant qu'un des conseillers financiers par le biais de sa division Conseil et marchés des capitaux. Les autres sponsors stratégiques de l'opération sont le groupe OPAIA et Sonangol Natural Gas (Sonagas).



L'usine d'engrais, qui sera située à Soyo, une région de l'Angola riche en minerais et bénéficiant d'un accès facile au gaz naturel, à l'énergie, à l'eau et à un port commercial, permettra de stimuler l'industrialisation, d'accroître la sécurité alimentaire et de positionner l'Angola en tant que grenier alimentaire de la région.



Dans un contexte commercial en constante évolution et souvent volatile, la production locale d'engrais contribuera à atténuer les pénuries causées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix. Elle permettra également de réduire les énormes dépenses en devises que l'Angola engage actuellement en raison de l'importation d'engrais. En outre, l'usine devrait créer environ 4 700 emplois, dont 3 500 pendant la phase de construction et 1 200 lorsque l'usine sera opérationnelle.