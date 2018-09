AFRIQUE Afrique : Clickatell Transact permet à UBA de lancer sa messagerie bancaire (Leo) sur WhatsApp au Nigeria

Les principales banques du Nigeria et du continent africain continuent de promouvoir l’excellence en matière d’expérience client en mettant à disposition leur offre de services et produits numériques sur de nouveaux canaux tels que WhatsApp. Leurs clients bénéficient ainsi d’une gamme de solutions plus vaste, plus abordable, et s’appuyant sur la technologie de Clickatell Transact

LAGOS, Nigeria, 6 septembre 2018/ -- Clickatell(www.Clickatell.com/products/transact), un fournisseur agréé de solutions professionnelles sur WhatsApp, est fier d’annoncer que United Bank for Africa (UBA) va lancer Leo, sa solution de messagerie bancaire sur WhatsApp.



Pour la première fois au Nigeria, les clients peuvent désormais effectuer leurs opérations bancaires courantes dans un environnement sécurisé et convivial, en communiquant avec leur banque via une messagerie WhatsApp homologuée. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à la plateforme .Control de Clickatell Transact, qui est intégrée à l’API d’entreprise de WhatsApp.



La plateforme .Control de messagerie bancaire permet aux banques de proposer l’exécution des opérations bancaires habituelles (consultation des comptes, virement, achat de produits et services numériques) sur des canaux de communications populaires tels que USSD et maintenant WhatsApp. La plateforme fournit aux banques la souplesse, la fiabilité et la gestion des fraudes et des risques dont elles ont besoin, et offre aux utilisateurs des services bancaires pratiques et à la demande, où qu’ils se trouvent.



Le Nigeria, un pays en pleine transition accélérée de l’économie informelle à l’économie formelle, est considéré comme le point d’émergence de l’inclusion financière mondiale. Selon une étude de la Banque centrale du Nigeria (CBN) intitulée « EFInA Access to Financial Services 2016 Survey », 48,6% de la population adulte (soit 46,9 millions de Nigérians) utilisent des services bancaires ou similaires. En éliminant les frais commerciaux et opérationnels requis pour déployer des services bancaires courants sur des canaux de communication populaires et dans différents pays, la messagerie bancaire soutenue par Clickatell accélère le taux d’adoption des services bancaires.



Cette plateforme bancaire révolutionnaire arrive au Nigeria avec UBA. Les utilisateurs pourront effectuer leurs opérations bancaires sur WhatsApp et USSD, et sur d’autres applications à partir de 2019. Clickatell Transact est fier d’être un chef de file du secteur en lançant cette solution novatrice qui vise à améliorer l’expérience client, à augmenter l’inclusion financière et à encourager le progrès technologique au sein de l’industrie bancaire.



Interrogé au sujet du lancement de Leo sur WhatsApp, Kennedy Uzoka, directeur général du groupe, déclare: «Nos clients sont au cœur de notre activité. En tant que banque, nous essayons sans cesse de traduire nos idées en. Dans un monde en évolution rapide et qui exige une réactivité élevée, notre objectif est de rendre les services bancaires optimaux et aisés pour nos millions de clients actuels et potentiels.»



M. Austine Abolusoro, responsable du groupe Online Banking d’UBA, déclare pour sa part: «United Bank for Africa est un établissement axé sur la technologie, disposant de connaissances approfondies dans notre secteur d’activité. Solution éprouvée et intelligente, Leo renouvellera sur WhatsApp la réussite qu’elle a obtenu sur la plateforme Facebook Messenger. Il s’agit d’une solution qui se met à la place de l’utilisateur et qui est facile à utiliser, indépendamment du contexte démographique. »



«La mission de Clickatell est d’aider ses clients à se positionner à l’avant-garde du secteur, non seulement grâce à des services innovants, mais aussi à des produits fiables et évolutifs du point de vue opérationnel, offrant des services pratiques aux utilisateurs. Avec le déploiement de notre plateforme .Control et son intégration dans WhatsApp, nous aidons véritablement nos clients à proposer une expérience optimale à leurs utilisateurs», déclare Jeppe Dorff, directeur général et vice-président exécutif de la division Transact de Clickatell.



«Nous avons connu un moment exceptionnel avec nos clients, qui se sont engagés à fournir la meilleure expérience possible à leurs utilisateurs, partout et à tout moment. Dans le sillage de l’incroyable synergie dont nous avons été témoins en Afrique nous prévoyons qu’un groupe de banques dynamiques à travers l’Afrique adopteront la plateforme Transact dans les mois à venir », ajoute M. Dorff.



