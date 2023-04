Afrique : Dr. Ahmat Yacoub Dabio discute de la prévention de l'extrémisme avec Moussa Faki Mahamat

Au cours de leur entretien au siège de l'Union Africaine, les deux présidents ont échangé sur les questions relatives à la lutte contre l'extrémisme et la prévention des conflits en Afrique. Le président du CEDPE a présenté les différentes initiatives menées par son centre dans ce domaine. Il a également discuté de l'importance d'une collaboration accrue entre le CEDPE et l'Union Africaine pour renforcer les actions de prévention de l'extrémisme et la promotion de la paix sur le continent.



Cette rencontre intervient après les visites effectuées par le président du CEDPE dans plusieurs pays tels que Niamey, Dakar et Istanbul. Dr. Ahmat Yacoub Dabio se rendra la semaine prochaine à Paris pour poursuivre ses activités et engagements en faveur de la prévention des conflits et de l'extrémisme en Afrique.



Le CEDPE s'est fixé pour mission de contribuer à la lutte contre l'extrémisme en Afrique en renforçant les capacités des acteurs locaux dans le domaine de la prévention des conflits. Cette rencontre avec le président de l'Union Africaine constitue une étape importante dans la mise en œuvre de cette mission. Le CEDPE poursuit son engagement pour un avenir plus pacifique et stable en Afrique.