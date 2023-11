AFRIQUE Afrique : FIND appelle au soutien de la Résolution de l’AMS en matière d’outils diagnostiques

Alwihda Info | Par APO - 29 Novembre 2023





À l’occasion de l’événement Diagnostics Dinner qui s’est tenu hier en marge de la 3ème Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA) à Lusaka, en Zambie, FIND a appelé les organisations et les pays à prendre des engagements pour soutenir la mise en œuvre mondiale, régionale et nationale de la Résolution sur les outils de diagnostic qui a été adoptée plus tôt dans l’année lors de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS).



Un dispositif de suivi et de présentation des engagements sera déployé lors de l’AMS 2024. Cet appel a été lancé alors que FIND a annoncé lors de l’événement un nouvel accord de collaboration avec le Rwanda Biomedical Centre (RBC) portant sur la mise en œuvre de la Résolution au Rwanda.



L’accord souligne les initiatives stratégiques planifiées conjointement par FIND et le RBC pour accélérer l’innovation en matière de diagnostic, y compris les évaluations cliniques de nouveaux tests, les outils basés sur l’IA et la fabrication régionale de nouveaux tests, ainsi que pour renforcer la surveillance des maladies et les capacités de séquençage génomique.



Le RBC et FIND s’apprêtent déjà à lancer certaines de ces initiatives afin de permettre un dépistage alimenté par le numérique, intégré au niveau des soins de santé communautaires, et de comprendre les valeurs et les préférences à l’égard des tests diagnostiques non invasifs du paludisme.



Toujours durant l’événement, FIND et l’International Pandemic Preparedness Secretariat (IPPS) ont lancé un nouveau rapport sur les diagnostics pour la préparation aux pandémies. Le rapport est coécrit par FIND et le 100 Days Mission Science and Technology Expert Group, y compris les Dr Yenew Kebede du CDC Afrique et Dre Mariângela Simão de l’Instituto Todos pela Saúde.



Le rapport appelle les décideurs politiques, les bailleurs de fonds dans le domaine de la recherche, les autorités réglementaires et les organisations internationales à investir dans ces catalyseurs pour fournir une base solide permettant aux systèmes de santé mondiaux de répondre aux maladies endémiques et pandémiques. Les diagnostics jouent un rôle crucial dans la mise en place de systèmes de santé durables et résilients.



L’événement Diagnostics Dinner a rassemblé les parties prenantes du continent africain et d’ailleurs pour parler des progrès réalisés et des opportunités dans les tests diagnostiques afin de remédier aux inégalités persistantes et de garantir que toutes les personnes qui ont besoin d’un test puissent en obtenir un à tout moment et en tout lieu.





Dans la même rubrique : < > Afrique : plaidoyer en faveur de la finance climatique Mali : vers la reconquête des zones en crise Burkina Faso : un programme Intégré de Soutien à l'Alimentation et à la Nutrition Scolaires Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)