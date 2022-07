Afrique : Fitch confirme la note de crédit AAA de la BAD avec une perspective stable

Le 13 juillet 2022, l'agence mondiale de notation financière Fitch Ratings a confirmé la note de crédit à long terme AAA, avec une perspective stable, de la Banque africaine de développement. Il s’agit là d’une reconnaissance forte de la solidité et du profil financiers de la Banque africaine de développement, ainsi que du soutien extraordinaire que la Banque reçoit de ses actionnaires. Fitch a également salué l’importance de la mission publique de développement de la Banque et l’excellente qualité de sa gestion du risque.



La vice-présidente par intérim chargée des Finances et CFO de la Banque Hassatou N’Sele a indiqué que « cette excellente cote de crédit permet à la Banque africaine de développement de fournir des ressources financières aux pays africains à des niveaux favorables pour développer leurs économies. Cela est extrêmement important dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt et des interrogations liées à la viabilité de la dette. »



Reconnaissance supplémentaire



Ce rôle de premier plan que la Banque assume dans le façonnement du paysage mondial du développement a reçu une autre marque de reconnaissance cette semaine : « Publish What You Fund », la campagne mondiale pour la transparence de l'aide et du développement, a classé le portefeuille souverain de la Banque africaine de développement premier parmi les 50 organisations internationales de développement recensées dans l'indice de transparence de l'aide 2022 de « Publish What You Fund ».



Forte d’une position financière solide, la Banque lance des initiatives qui changent la donne pour l'Afrique, qu'il s'agisse d'aider les pays africains à se relever de la crise de Covid-19 ou de s'attaquer à la crise mondiale en matière de sécurité alimentaire que le conflit Russie-Ukraine a déclenchée.



À la suite des craintes accrues d’insécurité alimentaire en Afrique, la Banque africaine de développement a lancé une Facilité de production alimentaire d'urgence (https://bit.ly/3zcV56L) de 1,5 milliard de dollars. Objectifs : procurer des semences certifiées et un accès aux engrais agricoles à 20 millions de petits exploitants africains. Ce qui va se traduire par la production de 38 millions de tonnes de denrée alimentaires supplémentaires en seulement deux ans, d’une valeur de 12 milliards de dollars. Cette initiative entend s'appuyer sur le succès d’un programme phare de la Banque, Technologies pour la transformation agricole de l’Afrique (https://bit.ly/3aLxIHW) (TAAT, sigle en anglais), qui a permis de fournir des variétés de blé tolérantes à la chaleur à 1,8 million d'agriculteurs dans sept pays, augmentant ainsi la production de blé de 2,7 millions de tonnes, d’une valeur de 840 millions de dollars. Une quarantaine de pays ont déjà fait une demande de financement auprès de la Facilité.



La Banque a également joué un rôle central dans le lancement de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique (https://bit.ly/3zgLGLo), basée au Rwanda, dans le but d’étendre significativement l'accès de l'Afrique à la fabrication de médicaments, de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques et, partant, d'accélérer la relève post-Covid-19 du continent.