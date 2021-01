AFRIQUE Afrique : Heirs Holdings élargit considérablement son portefeuille pétrolier et gazier

Lagos, Nigéria - Heirs Holdings («HH»), le principal investisseur stratégique africain, en partenariat avec la société affiliée Transnational Corporation of Nigeria Plc («Transcorp»), le plus grand conglomérat coté en bourse du Nigéria, a annoncé aujourd'hui l'acquisition inconditionnelle d'une participation de 45% dans la licence pétrolière nigériane OML 17 et les actifs connexes, par l'intermédiaire de TNOG Oil and Gas Limited (une société liée à Heirs Holdings et Transcorp), auprès de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, Total E&P Nigeria Limited et ENI. En outre, TNOG Oil and Gas Limited aura l’exclusivité de l’exploitation de l'actif.



La transaction est l’un des plus importants financements pétroliers et gaziers en Afrique depuis plus d'une décennie, avec un financement de US$1,1 milliards, fourni par un consortium de banques d’ordre international et régional et les investisseurs . OML 17 a actuellement une capacité de production de l’équivalent de 27 000 barils de pétrole par jour et , selon nos estimations, des réserves 2P de 1,2 milliards de barils de pétrole, avec 1 milliards supplémentaires de barils de ressources équivalentes en pétrole pour plus de potentiel d'exploration.



L'investissement démontre une nouvelle importante avancée dans l’exécution de la stratégie énergie intégrée de Heirs Holdings et de l’engagement du Groupe envers le développement de l’Afrique, grâce à des investissements à long terme qui créent la prospérité économique et de la richesse sociale . L'héritage et l'approche des entreprises de Heirs Holdings soulignent fondamentalement son engagement en faveur d'un développement inclusif et d'une prospérité partagée avec ses communautés d'accueil. Heirs Holdings est pleinement investi dans le développement de la région du Delta du Niger.



La stratégie de Heirs Holdings de création d’un secteur d l'énergie intégrée en Afrique est mise en œuvre à travers une série de portefeuilles stratégiques. Transcorp est l' un des plus grand producteur d'électricité du Nigeria , avec une capacité de 2.000 MW, à travers l’acquisition de Transcorp Power Plant et l'acquisition récente de Afam Power Plc et Afam Three Fast Power Limited . Transcorp a conclu les acquisitions d'Afam de 300 millions de dollars américains en novembre 2020. Transcorp fournit de l’électricité à la République du Bénin, dans le cadre d' un programme sur la promotion de l'intégration régionale et la fourniture d' un approvisionnement en électricité robotisée pour catalyser le développement en Afrique . Transcorp exploite également l’OPL281, dans le cadre d'un contrat de partage de production avec la Nigerian National Petroleum Corporation («NNPC»). De même, la filiale de Heirs Holdings , Tenoil est l'opérateur de l'OPL 2008, dans le cadre d'un contrat de partage de production avec NNPC . Tenoil détient également Ata Marginal Field, qui va commencer la production au 2ème trimestre 2021, avec 3500 barils de pétrole par jour.



Le président de Heirs Holdings, Tony Elumelu, a déclaré : « Nous avons une vision très claire : créer la première multinationale énergétique intégrée d'Afrique, une entreprise mondiale de qualité, uniquement axée sur l’Afrique et les besoins énergétiques de l'Afrique. L'acquisition d’un actif d'une telle envergure, avec un potentiel de croissance supplémentaire important, est une forte déclaration de notre confiance envers le Nigéria, le secteur pétrolier et gazier nigérian et un hommage à l'équipe de direction de très haute qualité que nous avons constituée. En tant que Nigérian, et plus particulièrement originaire de la région du Delta du Niger, je comprends parfaitement nos responsabilités qui viennent avec la gérance de l'actif, notre engagement envers les communautés et l'importance stratégique du secteur pétrolier et gazier au Nigéria. Nous voyons des avantages importants dans l’intégration de notre production, notre capacité à fournir de l’énergie au Nigeria, par Transcorp et offrir de la valeur à travers la chaîne de valeur de l’énergie. »



Dans la même veine, il a ajouté : « Je voudrais remercier Shell, Total et ENI, pour le professionnalisme dans le processus, le gouvernement fédéral du Nigeria , le Ministère des ressources pétrolières , et la NNPC pour la confiance qu'ils ont placée en nous. »



S'exprimant au sujet de cet investissement, le président / directeur général de Transcorp, Owen Omogiafo, a déclaré : «Cet accord démontre davantage la stratégie d’énergie intégrée de Transcorp et notre détermination à fournir de l’électricité à l'Afrique.



Heirs Holdings a été recommandé par Standard Chartered Plc , Coordinateur Global , et United Capita l Plc , avec un consortium d'institutions de prêt , y compris Afreximbank, ABSA, Africa Finance Corporation, Union Bank du Nigeria, Capital hybride , et société mondiale de gestion d'actifs Amundi . L'accord implique également Schlumberger en tant que partenaire technique, ainsi que la branche commerciale de Shell en tant que fournisseur.



Heirs Holdings a créé l’une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières appartenant à des Africains, dont le siège est à Lagos, au Nigéria et dirigée par un conseil d'administration et une équipe de direction possédant une expérience régionale et mondiale significative dans la production, l’exploration et la création de valeur dans le secteur des ressources. Le Groupe HH est engagé aux normes les plus élevées de la sécurité, la santé, et les relations communautaires, avec en sus la meilleure pratique en termes de gouvernance et la reddition de comptes.





