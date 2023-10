AFRIQUE Afrique : IFC et Sony s'associent pour soutenir la croissance du secteur de la création

Un accord de coopération visant à rechercher des opportunités d'investissement dans des entreprises des industries créatives dans le continent a été signé entre IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, et Sony Group Corporation.

Aux termes de cet accord, IFC et Sony examineront ensemble les possibilités d'investissement, en privilégiant les start-up en phase d'amorçage et de démarrage. Les secteurs prioritaires de cette coopération sont le cinéma, la musique, l'animation, la postproduction, la mode, le sport, la technologie et les plateformes soutenant l'écosystème créatif.



Ce partenariat mise sur l'expérience et la présence de Sony dans le domaine de la création, ainsi que sur l'expertise de longue date d'IFC en matière d'investissement dans le développement du secteur privé en Afrique et dans les technologies numériques.



« Nous sommes enchantés de cette collaboration avec Sony, dont l'objectif est de générer de la valeur pour les entreprises de l'industrie créative africaine. Ce partenariat tirera profit de l'expertise d'IFC dans les marchés émergents et de nos investissements considérables dans l'écosystème numérique.



Les références exceptionnelles de Sony en tant qu'acteur mondial de premier plan dans les domaines du divertissement, des médias et de la technologie sont de nature à nous permettre de contribuer à la croissance économique du secteur créatif », a déclaré Makhtar Diop, directeur général d'IFC.



Les industries créatives africaines génèrent 4,2 milliards de dollars par an, mais leur part du marché mondial est limitée : elles ne représentent que 2,9 % des exportations de biens créatifs et moins de 1 % du PIB du continent.



Néanmoins, le poids de l'économie numérique africaine devrait être multiplié par six pour atteindre plus de 700 milliards de dollars d'ici 2050, les secteurs cinématographique et audiovisuel ayant à eux seuls le potentiel de créer 20 millions d'emplois et de dégager 20 milliards de dollars de recettes annuelles. Ce formidable potentiel encore inexploité est un levier à même de stimuler la croissance économique et d'améliorer les possibilités d'emploi pour les jeunes et les femmes.



« Grâce à cet accord de partenariat avec IFC, nous espérons accélérer la croissance de l'industrie du divertissement en Afrique et contribuer au progrès et au développement de la région, en ouvrant des possibilités de collaboration avec les entreprises du groupe Sony », souligne pour sa part, Toshimoto Mitomo, vice-président exécutif du groupe Sony.



Récemment, IFC a réalisé son premier investissement dans les industries créatives en Afrique, avec une prise de participation de 3,4 millions de dollars dans la société ANKA, basée en Côte d'Ivoire. Ce financement permettra à ANKA, une plateforme de vente en ligne pour les créateurs et les commerçants africains, de développer ses activités et d'ouvrir sa plateforme à 100 000 artisans supplémentaires de toute l'Afrique d'ici 2030.





