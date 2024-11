AFRIQUE Afrique : La BAD assermente les membres du Comité de recours sur la diffusion et l’accès à l’information (DAI)

Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Novembre 2024



Le Groupe de la Banque africaine de développement a constitué un Comité de recours sur la diffusion et l’accès à l’information (DAI), une mesure historique visant à améliorer et à renforcer son mécanisme de gouvernance de l’information.



La création du Comité de recours sur la DAI souligne l’engagement de la Banque en faveur de la transparence et de la responsabilité, offrant aux parties prenantes un accès à l’information et un processus clair pour les recours.



Les membres désignés du Comité ont prêté serment le 13 novembre 2024 lors d’une cérémonie présidée par la première vice-présidente du Groupe de la Banque, Marie-Laure Akin-Olugbade, qui représentait le président de l’institution, Akinwumi Adesina. Des administrateurs de la Banque étaient présents.



Le Comité supervisera les recours concernant les informations, dont l’accès aura été initialement refusé par le Comité de gestion des documents et de diffusion de l’information (RMIDC), conformément à la Politique du Groupe de la Banque en matière de diffusion et d’accès à l’information, renforçant ainsi les efforts en matière de gouvernance et de transparence. Le classement de la Banque en tête de l’indice de transparence de l’aide et son engagement de longue date en faveur de l’initiative internationale pour la transparence de l’aide soulignent ces valeurs.



Le Comité de recours sur la DAI, qui représente le deuxième niveau des mécanismes de recours, a pour mandat d’agir en qualité d’organe d’examen final sur les décisions du RMIDC, qui constitue le premier niveau de recours. Le RMIDC, présidé par le secrétaire général du Groupe de la Banque, est pleinement opérationnel.



Selon la politique du Groupe de la Banque en matière de DAI, « les personnes ayant des préoccupations légitimes concernant l’omission ou le refus du Groupe de la Banque de diffuser des informations conformément à cette politique auront accès à des mécanismes de recours efficaces et réactifs en deux étapes au sein du Groupe de la Banque. »



Mme Akin-Olugbade a félicité les membres désignés du Comité : « Ce rôle prestigieux souligne votre engagement en faveur de la transparence, la responsabilité et des normes de gouvernance les plus élevées. En tant que membre de ce Comité de recours, vous serez en première ligne pour garantir un accès équitable et responsable à l’information, pierre angulaire de la confiance et de l’ouverture au sein de l’institution et parmi les parties prenantes. Votre expertise sera inestimable pour soutenir la mission de la Banque africaine de développement de maintenir un environnement où l’information est accessible et gérée de manière responsable. »



Le Comité de recours sur la DAI, composé de six membres, fonctionnera sur une base ad hoc, et ses décisions ne sont pas susceptibles de recours ultérieur. Chaque membre exercera un mandat de trois ans, renouvelable une fois.





