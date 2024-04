AFRIQUE Afrique : La nutrition au cœur de la Journée mondiale de la santé 2024

Alwihda Info | Par APO - 8 Avril 2024



Multinationales comme Nestlé défendent le droit à une alimentation abordable et saine pour les familles grâce à ses marques, tout en garantissant l’approvisionnement durable en matières premières.

Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la santé 2024 sous le thème « Ma santé, mon droit », l’accent est placé sur l’importance cruciale d’une alimentation saine et de la nutrition, en particulier dans les régions d’Afrique centrale et de l’Ouest.



La nutrition est fondamentale pour la santé humaine. Elle influence chaque aspect de notre bien-être physique, cognitif et émotionnel. Dans ces régions, où les disparités socioéconomiques, les défis environnementaux et un éventail de normes culturelles convergent, l’importance de l’alimentation se fait encore plus sentir.



C’est pour cela que des multinationales comme Nestlé défendent le droit à une alimentation abordable et saine pour les familles grâce à ses marques, tout en garantissant l’approvisionnement durable en matières premières comme le café, le cacao et le soja dans sa chaîne d’approvisionnement.



« Nestlé renouvelle son engagement à promouvoir une nutrition de qualité et abordable, notamment en Afrique centrale et de l’Ouest". Nous croyons que l’accès à des régimes alimentaires équilibrés, riches en nutriments de base, est un élément vital pour maintenir un niveau optimal de santé et de bien-être. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir meilleur dans lequel chacun aura accès à des régimes nutritifs, assurant non seulement la santé physique, mais aussi la promotion des communautés locales et la prospérité des sociétés », déclare Mauricio Alarcón, CEO, Afrique centrale et de l’Ouest, Nestlé.



La base de la santé



L’Afrique centrale et de l’Ouest continue de faire face à de nombreux défis de santé, comme une malnutrition persistante et la hausse de l’incidence des maladies non transmissibles liées à l’alimentation. Ces carences nutritionnelles freinent le développement physique, mais affaiblissent également le système immunitaire, les capacités cognitives et la résilience globale aux maladies.



Les nutriments essentiels (vitamines, minéraux, protéines, glucides et graisses) présents dans un régime équilibré sont les blocs de construction de la santé. Il est primordial d’assurer une alimentation adaptée pendant les grandes étapes de la vie, comme la grossesse et la petite enfance, afin d’obtenir des résultats optimaux en termes de croissance, de développement et de santé à long terme.



Prévenir les maladies non transmissibles



L’Afrique connaît ces dernières années une hausse du taux des maladies non transmissibles, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tension artérielle et l'obésité. Cette hausse fait écho aux tendances mondiales, mais elle est aussi amplifiée par des dynamiques régionales uniques. Alors que les maladies infectieuses restent prévalentes, les facteurs liés au mode de vie, comme l'alimentation et l'activité physique, représentent également une grande part de ce fardeau.



Une alimentation équilibrée joue un rôle crucial dans la promotion de la santé en général et dans la prévention des maladies chroniques. Équilibrer son alimentation fait appel à une variété d’aliments riches en nutriments issus de tous les groupes alimentaires, à savoir les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les lipides sains. Cette approche alimentaire soutient non seulement le bien-être physique, mais contribue également à la gestion du poids et réduit les risques d’obésité et les problèmes de santé associés.



L’accès à une alimentation variée, équilibrée et riche en nutriments essentiels n’est pas qu’une nécessité humaine fondamentale, c’est aussi une condition préalable à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies en matière de santé, de bien-être et de réduction de la pauvreté.



Autonomiser les communautés grâce à l’éducation



L'éducation alimentaire est un outil efficace pour autonomiser les communautés dans la lutte contre la malnutrition. Apporter des connaissances sur les bonnes habitudes alimentaires dans le cadre d’initiatives organisées dans les écoles, les centres communautaires et les établissements de santé peut contribuer à se débarrasser des idées reçues et à donner les moyens aux personnes de prendre des décisions éclairées en matière d’alimentation.



Des produits enrichis en nutriments essentiels



À l’instar de Nestlé, certaines entreprises reconnaissent l’importance de la nutrition et de la qualité dans leurs gammes de produits. En guise d’exemple, le centre R&D de Nestlé en Côte d’Ivoire emploie des scientifiques et des technologues de l’alimentation spécialisés dans le développement de solutions abordables pour la région. Ils prennent ainsi en compte les préférences alimentaires et les besoins nutritionnels au niveau local en intégrant dans leurs formules des céréales et des sources de protéines végétales issues d’une production régionale. Ces produits sont ainsi enrichis en micronutriments essentiels comme le fer, l’iode, le zinc et d’autres vitamines et minéraux garantissant une valeur nutritionnelle optimale.



En outre, ces spécialistes ont accès au réseau mondial d’experts de Nestlé, ainsi qu’à ses équipements analytiques de pointe, ses laboratoires et ses installations pilotes dans l’ensemble des sites R&D de la société.



Des produits comme Maggi, largement reconnus à travers le continent, sont enrichis en micronutriments essentiels comme le fer et l’iode, satisfaisant ainsi les préférences locales tout en boostant l’apport nutritionnel. De même, Cerelac, enrichi en fer, et Nido, enrichi en calcium, fournissent les nutriments vitaux pour la croissance et le développement des enfants.



Au Nigeria, l’entreprise a récemment lancé Nido Milk & Soy, un produit à base de soja issu de production locale. Cette initiative offre une option abordable tout en contribuant à une nutrition saine des consommateurs.



La puissance de la collaboration



La voie vers une meilleure nutrition en Afrique centrale et de l’Ouest passe nécessairement par des efforts de collaboration entre l’ensemble des secteurs et des parties prenantes. En travaillant avec les autorités, la société civile, les universités et le secteur privé, nous pouvons combiner les ressources, l’expertise et l’innovation requises pour promouvoir un changement pertinent dans toute la région.



Nestlé renouvelle son engagement à œuvrer pour le bien commun en s’attaquant à la racine du problème de la malnutrition, en défendant les politiques de sécurité alimentaire, et en apportant aux communautés les connaissances et les ressources leur permettant de faire les bons choix pour leur alimentation. Cette approche ouvre la voie à un avenir dans lequel chacun bénéficiera d’un niveau optimal de santé et de bien-être.





