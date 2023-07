AFRIQUE Afrique : Le Luxembourg étend son soutien au Fonds pour l’inclusion financière de la BEI

Alwihda Info | Par APO - 19 Juillet 2023



Le FIF renforce la capacité des contreparties actuelles ou potentielles de la BEI en matière de microfinance et axe ses activités sur des franges généralement défavorisées de la population.

Le Fonds pour l’inclusion financière (FIF) propose des opérations d’assistance technique ciblant des institutions de microfinance en Afrique ainsi que dans les Caraïbes et le Pacifique ; Le Luxembourg s’étant engagé à apporter 4,8 millions d’EUR supplémentaires au cours des trois prochaines années, la taille du FIF a été portée à 11,5 millions d’EUR ; S’appuyant sur des résultats remarquables, le FIF continuera de faciliter l’accès aux services financiers pour les microentreprises et les petites entreprises des communautés vulnérables.



Le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, et Yuriko Backes, ministre des Finances, s’est engagé à allouer un montant supplémentaire de 4,8 millions d’EUR au Fonds pour l’inclusion financière (FIF) de BEI Monde, ce qui porte la taille totale du Fonds à 11,5 millions d’EUR. La convention de contribution a été signée ce 18 juillet 2023 au siège de la BEI à Luxembourg.



Le FIF continuera de fournir un soutien aux prestataires de services financiers qui se concentrent sur les groupes vulnérables tels que les jeunes, les femmes et les populations rurales dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Le FIF a été lancé en 2019 (https://apo-opa.info/3Q3Jf7D) pour poursuivre le partenariat de longue date que la BEI a mis en place avec les ministères luxembourgeois des Finances et des Affaires étrangères et européennes dans le domaine de la microfinance.



Le FIF renforce la capacité des contreparties actuelles ou potentielles de la BEI en matière de microfinance et axe ses activités sur des franges généralement défavorisées de la population. Ce faisant, il contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, notamment « Pas de pauvreté » (ODD 1), « Égalité entre les sexes » (ODD 5) et « Travail décent et croissance économique » (ODD 8).



Depuis sa création, le Fonds a accordé 32 subventions pour le renforcement des capacités à divers acteurs du secteur de la finance inclusive dans 25 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans le voisinage méridional de l’UE. Ces subventions ont été affectées à divers projets : accès des microentrepreneurs et des petites entreprises à des financements via des plateformes numériques, autonomisation des cheffes d’entreprises, amélioration des processus de demande et de décaissement des prêts, ou encore offre de comptes d’épargne pour rendre les clients plus résilients face à différents types de chocs du marché.



Dans le cadre des opérations en cours, le FIF devrait enregistrer de nouveaux résultats impressionnants, notamment au moyen de la formation ou de l’encadrement de plus de 130 000 membres du personnel et clients d’institutions de microfinance dans les régions ciblées, mais aussi de la fourniture d’un accès au financement à 600 000 personnes dans des régions reculées et rurales de Zambie, du déploiement de services bancaires numériques à des milliers de personnes en Afrique subsaharienne ou de la mise à disposition de produits financiers à 200 000 microentrepreneuses.



Les projets qui pourront être mis en œuvre grâce à la contribution signée ce jour seront axés sur la promotion de l’autonomisation économique des femmes (50 % des projets devraient viser l’égalité entre les sexes et l’inclusion sociale), sur le maintien de l’action climatique et de la durabilité environnementale par un soutien à l’agriculture durable, et sur la transition numérique dans les pays les moins avancés et les pays à revenu faible et intermédiaire dans le monde.





