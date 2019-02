Afrique : Le développement croissant des entreprises va entrainer des demandes accrues

LAUSANNE, Suisse -- Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et Président d’APO Group (www.APO-opa.com), le cabinet de conseil en relations presse et le service de distribution de communiqué de presse leader en Afrique et au Moyen Orient, est intervenu hier au Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) à Dakar, Sénégal - l'une des plus illustres écoles de journalisme d’Afrique francophone.



Créé en 1965 avec le soutien de l'UNESCO, ce prestigieux collège est rattaché à l'Université de Dakar et accueille des étudiants d'une douzaine de pays d'Afrique francophone.



Le CESTI a invité M. Pompigne-Mognard à venir à la rencontre de ses étudiants en journalisme pour évoquer notamment l’importance et l'influence des médias locaux sur le développement du continent.



Les universités les plus prometteuses d’Afrique reçoivent l’appui de l’UNESCO pour devenir des centres d’excellence pour l'enseignement du journalisme en améliorant la formation des enseignants, le cursus, les matériels pédagogiques, les centres de ressources pour les médias, l’établissement de réseaux entre universités et l’engagement dans le secteur des médias. Cette initiative permet d’améliorer la communication entre les différentes parties-prenantes et d’aider les étudiants à faire les bons choix et à mieux comprendre les grands enjeux sociaux, culturels, économiques et politiques de leur époque.



L’intervention de M. Pompigne-Mognard a également porté sur l'entrepreneuriat et le poids des médias d’Afrique francophone dans l’ensemble du paysage médiatique international. La séance de questions-réponses, très animée, a démontré l'enthousiasme des étudiants dans ses échanges avec M. Pompigne-Mognard qui était heureux de pouvoir partager son expérience avec eux et recueillir leur vision sur le développement des médias. L'entrepreneur autodidacte est revenu sur son parcours professionnel ce qui a ouvert les échanges et le partage d’idées et d’opinions entre lui et les étudiants.



« Nous sommes ravis d'avoir pu accueillir Nicolas au sein de notre université », a déclaré Pr Mamadou NDIAYE, directeur des Études du CESTI. C'était une formidable occasion pour nos étudiants d'échanger avec un ancien journaliste devenu chef d’entreprise et qui a eu un parcours si riche. Ces témoignages de professionnels font partie intégrante de notre programme car ils aident les jeunes à comprendre et à expérimenter les enjeux liés à toute carrière professionnelle. »