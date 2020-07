Afrique : Le nouveau président en exercice du CILSS, Idriss Déby, détaille ses objectifs

Le chef de l'État tchadien a pris les rênes lundi du CILSS. Dans son discours, il a vivement appelé à une mutualisation des efforts. « Nous devons donc mutualiser nos efforts dans la perspective de la redynamisation de cette grande organisation », a-t-il indiqué.



Idriss Déby a insisté sur l’acquittement des contributions de chaque État membre de cette organisation, en vue d'un bon fonctionnement durant son mandant. Pour lui, la sollicitation des partenaires habituels n’est pas exclure.



« Le paiement régulier de nos contributions sera le premier indicateur de notre détermination à prendre en main notre organisation, même si l’accompagnement de nos partenaires traditionnels sera toujours sollicité », a-t-il souligné.



Désormais, les premières dames seront impliquées dans cette organisation. Idriss Déby a appelé les nouveaux membres à prendre les dispositions nécessaires : « S’agissant justement des actions innovantes à encourager, je noterai cette louable initiative d’impliquer les Premières Dames des Etats membres du CILSS dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. J’instruis la nouvelle équipe dirigeante du CILSS à prendre toutes les dispositions pour relancer ce dossier afin que la concertation se fasse même en visioconférence ».



Dès l’adoption de la feuille de route budgétisée pour cette phase 2, le président Idriss Déby Itno a promis de veiller à ce que les actions nouvelles soient intégralement traduites en actes.



Le président en exercice du CILSS a appelé à « donner une forte impulsion au SAFAGRI qui est une véritable plateforme d’échanges entre les professionnels africains du domaine ».



Les programmes annoncés qui doivent être au centre des préoccupations au cours du mandat qui commence sont : l a préservation et la conservation de notre environnement en perpétuelle dégradation ; l a lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; l ’accroissement des échanges transnationaux ; l e renforcement de la coopération stratégique du CILSS.