Afrique : Les vêtements de seconde main favorisent une croissance économique durable et la création d'emplois

Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Octobre 2024



Les vêtements de seconde main favorisent une croissance économique durable et la création d'emplois dans l'économie verte de l'Afrique.

Le rapport The Socio-Economic Impact of Second-Hand Clothes in Africa and the EU27+ révèle que le secteur - un élément essentiel d'une future économie textile circulaire - contribuera pour plus de 100 millions de dollars au PIB du Ghana, du Kenya et du Mozambique en 2023.



Au Ghana, les vêtements de seconde main provenant de l'UE27+ ont contribué au PIB du pays pour un montant estimé à 76 millions de dollars (dont 35 millions de dollars de contribution directe), soutenant au moins 65 000 emplois formels et informels en 2023. Cette même année, 17 millions de dollars ont contribué au PIB du Kenya (9,2 millions de dollars directement) et 10,7 millions de dollars à celui du Mozambique (2,7 millions de dollars directement). La main-d'œuvre kenyane compte 6 300 personnes dans le secteur formel et au moins 68 000 dans le secteur informel. Au Mozambique, au moins 20 700 rôles formels et informels ont été soutenus.



Dans ces trois pays, on estime que plus de 100 000 emplois sont maintenus grâce aux échanges commerciaux de SHC avec l'UE27+. Les emplois vont de l'importation en gros au transport, à la vente au détail et à la confection. Les emplois créés contribuent à réduire la pauvreté en offrant des possibilités de revenus à ceux qui, autrement, seraient au chômage ou sous-employés, ce qui leur permet de subvenir aux besoins des personnes dépendantes. Le secteur informel des SHC offre de nombreuses possibilités aux femmes et aux jeunes ; 77 % des détaillants informels interrogés au Ghana, au Kenya et au Mozambique étaient des femmes, et environ 70 % d'entre elles avaient moins de 45 ans.



Comme le rapport ne quantifie que l'impact socio-économique du commerce direct entre le Ghana, le Kenya et le Mozambique et l'UE27+, l'impact serait encore plus important si l'on tenait compte des vêtements qui arrivent par des centres intermédiaires de tri de vêtements au Moyen-Orient et en Asie.



Il s'agit de la première analyse complète de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur et d'une tentative de quantifier les impacts socio-économiques du secteur sur deux continents. Le secteur fait le lien entre l'offre et la demande mondiales en acheminant efficacement les vêtements excédentaires du Nord vers le Sud, où la demande de vêtements abordables et de qualité ne cesse de croître, ce qui garantit que les vêtements restent en circulation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs climatiques et à protéger l'environnement.



Le rapport met en évidence la manière dont SHC favorise le développement durable tout en fournissant une source importante de vêtements de qualité et abordables pour des millions de personnes en Afrique. Ce caractère abordable joue un rôle crucial dans l'amélioration du niveau de vie et permet aux consommateurs d'allouer une plus grande partie de leur revenu limité à d'autres besoins essentiels tels que l'alimentation, les soins de santé et l'éducation. Le secteur contribue également à la réduction de la pauvreté en créant des emplois et des opportunités d'entreprenariat.



Alors que le secteur est une source importante de vêtements abordables et d'emplois dans de nombreux pays africains, beaucoup d'importateurs et de commerçants souffrent de l'impact des droits de douane élevés sur les vêtements de seconde main, ce qui nuit à leur compétitivité. Plutôt que de stimuler la fabrication locale, cette mesure favorise l'importation de produits de mode rapide moins chers et de moindre qualité en provenance de Chine, à un coût environnemental considérable.



Si des mesures ne sont pas prises pour renforcer le secteur, sa capacité à soutenir les objectifs climatiques nationaux et les objectifs de développement durable, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l'inclusion des femmes et la consommation responsable, pourrait être compromise.



Le rapport a été commandé par Humana People to People et Sympany+.



Muimui Karoline Akatama, porte-parole pour les textiles circulaires, Global South chez Humana People to People, a déclaré : « Les gouvernements et les décideurs politiques ont une occasion unique de soutenir un secteur qui non seulement crée des emplois verts et contribue à la réduction de la pauvreté, mais qui recèle également un vaste potentiel inexploité de croissance durable dans toute l'Afrique. »



Johanna Neuhoff d'Oxford Economics a ajouté : « Avec un soutien législatif approprié et des investissements dans les infrastructures de tri, la gestion des déchets et les partenariats avec les fabricants locaux, le secteur des vêtements de seconde main peut catalyser la transformation économique tout en promouvant une économie textile circulaire qui profite à la fois aux personnes et à l'environnement. »



Les recommandations portent notamment sur une législation favorable et un investissement plus important de la part des gouvernements et des décideurs politiques pour soutenir la croissance du secteur de l'habillement de seconde main. Il s'agit notamment d'abaisser les droits d'importation, d'investir dans les infrastructures et les technologies de gestion des déchets, de mettre en place des politiques de soutien à la main-d'œuvre informelle et de coopérer avec les entreprises.



L'évaluation de l'impact socio-économique de SHC dans l'UE27+ et les trois pays africains sélectionnés a utilisé un cadre analytique standard, connu sous le nom d'évaluation de l'impact économique. Il s'agit de quantifier les trois canaux d'impact économique, à savoir les canaux direct, indirect (chaîne d'approvisionnement) et induit (dépenses de consommation financées par les salaires) :



• L'impact direct concerne les activités de toutes les organisations et entreprises du secteur des SHC, à savoir la collecte, le tri et la vente au détail de SHC dans l'UE27+, ainsi que la vente en gros, la vente au détail formelle et la vente au détail informelle de SHC au Ghana, au Kenya et au Mozambique, liées aux importations directes de SHC en provenance de l'UE27+.



• L'impact indirect est l'activité économique et l'emploi soutenus dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie via les dépenses des organisations et entreprises SHC en biens et services dans l'UE27+, au Ghana, au Kenya et au Mozambique.



• L'impact induit comprend les avantages économiques plus larges qui découlent du paiement des salaires par l'industrie et les entreprises de sa chaîne d'approvisionnement. Les salariés qui perçoivent un salaire dépensent leurs revenus en tant que consommateurs dans l'économie de leur pays, ce qui stimule l'activité économique et l'emploi.



• Les trois canaux d'impact combinés constituent l'impact économique total de l'industrie de l'occasion.





