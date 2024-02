Afrique : SADA reçoit 20 millions $ de la Banque mondiale pour son extension sur le continent

En améliorant l'employabilité et en répondant aux besoins de talents émergents des citoyens africains, l’initiative Smart Africa Digital Academy (SADA) vise à combler le déficit de compétences numériques dans les pays africains.



C’est ainsi que la Banque mondiale s'associe à Smart Africa pour développer l'initiative SADA d'un point de vue national, à un point de vue régional, dans le cadre du Programme régional d'intégration numérique de l'Afrique de l'Ouest (WARDIP), afin de faire progresser l'intégration régionale des marchés numériques, grâce à une subvention de 20 millions de dollars sur 5 ans.



Cette mise à l'échelle s'appuiera sur la mise en œuvre existante de SADA, et le programme AReg4DT, pour établir une nouvelle génération de décideurs politiques et de régulateurs à travers l'Afrique, qui sont individuellement bien informés sur la façon d'exploiter le potentiel de la transformation numérique verte et inclusive, grâce à de nouvelles approches de la politique et de la réglementation, et qui contribuent collectivement à l'établissement d'un marché numérique unique en Afrique. Dans ce but, le projet touchera 30 000 responsables politiques et décideurs de tous les pays d'Afrique, avec un taux de participation ciblé de 40 % pour les femmes.



Compte tenu de l'engagement de la Banque mondiale en faveur de la transformation numérique en Afrique, cette subvention contribuera de manière significative à l'intégration régionale, et à l'adoption rapide du marché numérique unique pour l'Afrique.