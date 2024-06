Afrique centrale et de l'Ouest : assurer la sécurité sanitaire des aliments, de la ferme à la table

En Afrique centrale et de l'Ouest, garantir la sécurité sanitaire des aliments est un défi complexe.



Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 98% du fardeau de la sécurité sanitaire des aliments provient des pays en voie de développement, l'Afrique signalant de nombreux décès et hospitalisations liés à des problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Pour relever ces défis, une approche holistique est nécessaire, impliquant plusieurs parties prenantes, à commencer par les entreprises agroalimentaires.



Nestlé s'engage pleinement à garantir la sécurité de ses produits en Afrique centrale et de l'Ouest. L'engagement de l'entreprise commence à la source, en travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux pour garantir des pratiques agricoles durables et sûres. L'entreprise effectue également des audits rigoureux de ses fournisseurs pour garantir le respect des normes de sécurité sanitaire des aliments.



« Chez Nestlé, la sécurité et la qualité de nos produits sont primordiales. Chaque produit doit répondre aux normes les plus élevées de sécurité, de la ferme à la table. En travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs et les fournisseurs, en testant rigoureusement les produits et en améliorant continuellement les processus, nous nous engageons à fournir aux consommateurs une alimentation sûre, nutritive et de haute qualité », déclare Mauricio Alarcón, chef de marché de Nestlé Afrique centrale et de l'Ouest.



Une fois les matières premières parvenues aux installations de fabrication de l'entreprise, elles font l'objet de contrôles de qualité rigoureux à chaque étape de la production. Des technologies avancées sont utilisées pour détecter et éliminer les contaminants potentiels. De plus, l'entreprise investit massivement dans la formation de ses employés, favorisant une culture de la sécurité sanitaire des aliments et de la vigilance.



En maintenant la transparence avec les consommateurs grâce à un étiquetage clair et une communication efficace, l'entreprise permet aux clients de prendre des décisions éclairées. Également, l'entreprise investit considérablement dans la recherche et le développement pour anticiper les éventuels problèmes de sécurité sanitaire.



En tirant parti des dernières avancées scientifiques et en collaborant avec des experts de l'industrie, elle est bien équipée pour faire face aux nouvelles menaces et garantir la sécurité continue de ses produits.



« En adoptant des pratiques complètes de sécurité sanitaire des aliments et en restant vigilants à chaque étape de la chaîne alimentaire, nous pouvons nous assurer que les aliments que nous consommons sont sûrs et sains. Cet engagement protège non seulement la santé publique, mais soutient également la croissance économique et le développement durable dans la région », ajoute Mauricio.



La Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments met l'accent sur l'importance d'être préparé aux incidents de sécurité sanitaire des aliments, soulignant la nécessité d'efforts coordonnés de toutes les parties prenantes en Afrique centrale et de l'Ouest.