Afrique centrale : l'insécurité autour du Lac Tchad et ses impacts sur les activités économiques

Le bassin du Lac Tchad est partagé entre le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Cette ressource en eau présente de nombreux atouts pour les populations qui vivent autour de ce bassin. Les principales activités productives du bassin du Lac Tchad sont l'agriculture, l'élevage et la pêche.



En effet, depuis plusieurs années, cette zone fait face à une recrudescence des attaques causées par les terroristes de la secte nébuleuse Boko Haram, qui met en mal la vie des paisibles citoyens.



Cette menace récurrente ne crée pas seulement une sorte de psychose chez les populations, mais elles les empêchent également de vaquer normalement à leurs activités champêtres, ainsi qu'à la pêche.



II est important de rappeler que la province du Lac Tchad est une zone reconnue dans le domaine agricole, ainsi que pour la pêche, étant donné que l'activité de la pêche est tellement pratiquée dans le Lac, plusieurs provinces sont ravitaillées en poissons, et aussi d'autres marchandises provenant de la province du Lac Tchad.



Chaque jour, des centaines des camions chargés de poissons, ou encore de fruits, convergent vers la capitale pour acheminer ces marchandises destinées pour la commercialisation.



Cependant, ces attaques à répétition, de la secte Boko Haram, ont des répercussions sur les activités agricoles, empêchant souvent les petits producteurs de ne pouvoir se rendre dans les champs, ainsi que les pêcheurs qui habitent dans les villages à proximité du bassin.



Les attaques récentes causées par la secte Boko Haram à Barkaram, dans la province du Lac Tchad qui a fait une quarantaine de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité du Tchad, et celle du 09 novembre 2024, faisant plusieurs morts dont deux généraux de l'armée, en sont la preuve.



II est important que cette situation soit réglée afin que cette zone poissonneuse retrouve définitivement la paix, et que la population puisse vaquer normalement à ses occupations, en vue de booster l'économie du pays.