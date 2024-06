Afrique centrale : la 15ème édition de la FOTRAC dévoile ses principales innovations

Sous le patronage du ministère du Commerce du Cameroun, et en partenariat avec le gouvernement de Guinée-Equatoriale, à travers son ministère des Affaires sociales et l’Egalité de genre, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), entre autres, la Foire Transfrontalière Annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC), est organisée par le Réseau des Femmes Actives d’Afrique centrale (REFAC).



En effet, le REFAC que préside avec dynamisme Mme Danielle Nlate, œuvre pour la lutte contre la pauvreté, en rapprochant les femmes d’Afrique centrale et du monde, quels que soient leurs secteurs d’activités, pour un développement durable. Le thème choisi pour la 15ème édition de la FOTRAC est bien révélateur de l’ambition affichée par les organisateurs : « faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socio-économique et culturel en Afrique à l’ère de la ZLECAF ».



La FOTRAC se présente comme une manifestation foraine multisectorielle, qui regroupe principalement les acteurs de développement des différents pays participants. C’est un espace d’échanges et de partage d’expériences, pour le développement de l’Afrique. Elle a pour but de fédérer les activités des différents acteurs au développement des pays d’Afrique centrale.



La manifestation se donne également pour ambition de devenir un cadre continental qui rassemble les entrepreneurs, les administrations, les chambres consulaires, les institutions régionales, continentales et internationales, les partenaires au développement, les gouvernements et des participants venus des pays d’Afrique et du monde.



Plateforme économique d’envergure

Pour l’édition 2024, la FOTRAC va abriter des promotions commerciales, des expositions-ventes des produits africains, le tout, sous le signe du renforcement des capacités sur la paix et l’intégration régionale. Il y aura également des conférences-débats, des ateliers, de la gastronomie africaine, et une conférence sur le leadership et l’entrepreneuriat.



A côté des animations culturelles et la visite des villes frontalières, la FOTRAC va organiser pour la première fois, un carnaval des peuples de la forêt, de la côte et de la savane. La gastronomie va ainsi mettre en vitrine le concours de la meilleure production agro-alimentaire, en partenariat avec Aide aux paysans et planteurs d’Afrique (APPA).



Par ailleurs, la visite des villes frontalières, des marchés et sites touristiques, vise à susciter la cohésion sociale, la fluidité de la circulation et une meilleure coopération transfrontalière. Sur un autre plan, le concours « Miss intégration régionale, ambassadrice de paix » sera à sa 5ème édition.



Et compte tenu de l’importance de cette manifestation dans la sous-région, et surtout de l’audience atteinte auprès des opérateurs économiques, il est donc attendu un partenariat avec certaines institutions africaines, européennes et onusiennes. Dans le même ordre d’idées, les collectivités territoriales décentralisées, les administrations douanières et portuaires, les communautés économiques régionales, les entreprises privées, les multinationales y sont également attendues.



Plateforme économique d’envergure en Afrique centrale, la FOTRAC est ainsi une occasion privilégiée pour mettre en lumière les réalisations de certaines femmes entrepreneures, et pour encourager d’autres à se lancer dans les activités génératrices de revenus. A quelques semaines de l’ouverture de cet événement, l’on a déjà enregistré la confirmation d’une vingtaine de pays, alors que 25 000 visiteurs y sont attendus.



« En favorisant l’intégration régionale, la FOTRAC permet de construire une région plus forte et plus unie, capable de relever les défis économiques et sociaux », relève la présidente du REFAC, Mme Danielle Nlate, par ailleurs promotrice de la FOTRAC.