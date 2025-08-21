Mali : le président de la Transition accorde une audience au chef du gouvernement burkinabè

Le président de la Transition du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta, Chef de l’État et président de la Confédération des États du Sahel (AES), a accordé, le jeudi 21 août 2025, une audience à Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso.



Cette rencontre s’est tenue en présence du Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga.



À sa sortie d’audience, le chef du gouvernement burkinabè a exprimé sa profonde gratitude au président de la Transition du Mali pour l’accueil fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagnait.



Il a souligné avoir transmis au chef de l’État malien les salutations fraternelles du Président de la Transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre Ouédraogo a indiqué que cette rencontre a été une occasion privilégiée d’échanger sur les grands défis communs auxquels font face les pays du Sahel, mais également de recueillir les orientations et les conseils avisés du président Assimi Goïta.



Il a rappelé l’importance de la jeunesse dans le combat que mènent les pays de l’AES pour l’affirmation de leur souveraineté, la valorisation des ressources et la construction d’un avenir prospère au bénéfice des populations de l’espace confédéré.



« Nous sortons de cette audience pleine de motivation et d’énergie. Son Excellence le Président de la Transition nous a rappelé que le combat pour l’émancipation et l’affirmation de nos États devait se poursuivre avec vigilance et détermination, dans un contexte international marqué par de profonds bouleversements géopolitiques. Ces sages orientations constituent pour nous une boussole dans la conduite de l’action gouvernementale, en synergie avec nos frères du Mali et du Niger », a déclaré le Premier ministre burkinabè.



Il convient de rappeler que cette audience intervient à l’issue du séjour de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo au Mali, où il a pris part à la 2 ᵉ édition du Camp National de la Brigade Citoyenne, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne.



En marge de cet événement, une séance de travail, co-présidée par les deux Premiers ministres, a regroupé les délégations malienne et burkinabè autour de questions d’intérêt commun, touchant notamment la coopération bilatérale ainsi que la situation géopolitique régionale et internationale. Le Premier ministre du Burkina Faso était accompagné, pour la circonstance, d’une importante délégation.