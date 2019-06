Afrique centrale : la COSUMAF, un acteur majeur pour la modernisation du sytème financier

Après avoir pris connaissance de l’évolution du marché de capitaux en zone CEMAC, les Commissaires de la COSUMAF ont examiné et adopté plusieurs dossiers en instruction relatifs aux activités du marché financier d’Afrique Centrale, ainsi que d’autres relatifs au fonctionnement de la Commission, notamment celui sur l’évolution de la réforme des textes juridiques et règlementaires de la COSUMAF dont ils ont pris acte. Le Collège a en outre agréé différents acteurs et structures de marché et décidé d’apposer son visa à certaines opérations.



A l’issue de ses travaux, le Collège a encouragé son Président à veiller à la bonne fin des opérations de fusion des autres structures de marché, conformément à l’échéance fixée par la Conférence des Chefs d’Etat.